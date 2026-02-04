En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta roja en tres ríos de Santander por aumento del caudal; otros tres en naranja

Alerta roja en tres ríos de Santander por aumento del caudal; otros tres en naranja

Además, hay 13 municipios en Santander en alerta roja por posibilidades de deslizamientos por lluvias.

