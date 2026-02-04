Alerta roja en tres ríos de Santander por aumento del caudal; otros tres en naranja

Las lluvias que se han registrado en los últimos días en Santander mantienen en alerta a las autoridades por el aumento en los niveles de varios ríos del departamento, situación que ya generó alertas roja y naranja en seis afluentes, especialmente en zonas del Magdalena Medio y el sur del territorio.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, aunque durante este miércoles 4 de febrero se evidenció una leve disminución en la intensidad de las precipitaciones, continúan las lluvias moderadas en municipios como Barrancabermeja, Puerto Parra y Sabana de Torres, mientras que gran parte del departamento presenta cielos mayormente cubiertos.

La mayor preocupación se concentra en los ríos Carare, Lebrija y Suárez, que se encuentran en alerta roja debido a sus elevados caudales. En el caso del río Carare, la alerta se mantiene para los municipios de Cimitarra y Puerto Parra; en el río Lebrija, para Sabana de Torres y el Bajo Rionegro; y en el río Suárez, para Barbosa, Puente Nacional y Palmar.

A esto se suma la alerta naranja en los ríos Fonce, Sogamoso y Magdalena, donde las autoridades advierten que los niveles podrían continuar en ascenso si persisten las lluvias en las próximas horas.



Paralelamente, el riesgo por deslizamientos de tierra también aumenta en varias zonas del departamento. Trece municipios de Santander se encuentran en alerta roja por probabilidad de movimientos en masa: Aguada, Betulia, Chima, Cimitarra, Contratación, El Guacamayo, Guadalupe, Guavatá, Lebrija, Oiba, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Suaita.

Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas y se recomendó a las comunidades, especialmente a quienes habitan en zonas ribereñas y de alto riesgo, mantenerse atentas ante cualquier cambio en los niveles de los ríos y reportar oportunamente cualquier emergencia.