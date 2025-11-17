Asesinan al hermano de alias ‘Chiquito Malo’ en zona rural de Turbo, Antioquia

El presidente Gustavo Petro confirmó, a través de su cuenta de X, que el hombre encontrado muerto este lunes en el municipio de Turbo corresponde a Luis Elías Ávila Hernández, hermano de Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño.

Según el reporte preliminar de las autoridades, Ávila Hernández fue asesinado y su cuerpo apareció hacia las 5:00 de la mañana del 17 de noviembre, en el corregimiento de Nueva Colonia, zona rural de Turbo. Presentaba heridas producidas por arma de fuego, de acuerdo con la información policial.

Inicialmente, el hombre habría sido trasladado al hospital Fundadores de Apartadó, presuntamente recogido en el sector de San Jorge, también en área rural de Nueva Colonia.

Sin embargo, en ese centro médico no fue recibido y se recomendó a la persona que lo transportaba llevarlo a la morgue, debido a que el servicio de Medicina Legal estaba en mantenimiento.



Más tarde, el cuerpo ingresó por urgencias al hospital Francisco Valderrama, en Turbo, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales y verificaron las lesiones ocasionadas con arma de fuego.

Las autoridades indicaron que Ávila Hernández era conocido con el alias de 'El Negro' y tenía un vínculo familiar directo con alias 'Chiquito Malo', señalado de haber asumido el mando del Clan del Golfo tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.

La Policía avanza en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y dar con los responsables. Por ahora, hay temor en la región que se desate un plan pistola contra las autoridades ante lo sucedido.