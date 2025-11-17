En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinan al hermano de alias 'Chiquito Malo' en zona rural de Turbo, Antioquia

Asesinan al hermano de alias ‘Chiquito Malo’ en zona rural de Turbo, Antioquia

En medio de las especulaciones sobre el caso de Luis Elías Ávila Hernández, el presidente Gustavo Petro confirmó que sí es hermano del considerado sucesor de alias ‘Otoniel’.

