Este año no entraría a operar Puerto Antioquia: alcaldía de Turbo insistió en vía de acceso

Gran expectativa se tiene en la subregión de Urabá por estos días, debido a que ha sido todo un misterio conocer la fecha exacta para poner a operar Puerto Antioquia, que avanza en su fase final de puesta a punto, para que los barcos empiezan a llegar a esta zona del país.

Blu Radio conoció que el Consorcio Terminal Marítimo Antioquia Cotema, avanza en más de un 90 % su etapa de construcción de Puerto Antioquia, para entregarlo a Puerto Bahía Colombia, gracias a que por lo menos el 80 % de de los trabajadores del proyecto fueron ocupados por personas de Urabá; hoy, más de 300 jóvenes ya se han formado como operadores portuarios.

Se inició la etapa de finalización de obra, el macro de la construcción que ya empieza a finalizar que es todo lo que tiene que ver con puente viaducto, edificios, bodegas, patio de contenedores, contenedores, patio de rifles. Ya hoy están en una etapa de finalización, solamente adecuando detalles para la entrega oportuna.

Uno de los retos constructivos fue en términos de formación, debido a que la comunidad de Urabá no estaba acostumbrada a la construcción de una obra de esa magnitud. Adicional a eso, Puerto Antioquia, bajo la constructora de Cotema, decidió hacer toda su construcción de manera interna, del corredor ferroviario. Entonces, se crean plantas de concreto, se realizan pilotes en sitio, se crean prefabricados en sitio, explicaron algunos funcionarios.



En este puerto ubicado en Nueva Colonia, se tiene previsto que todas sus operaciones logísticas se hagan de manera interna, entonces eso significa que van a haber oficinas de la Dian dentro de Puerto, además de la Policía Nacional, entre otras entidades que reduce tiempos en términos de logística para lo que hoy se tiene previsto en su fase de operación.

Cotema espera estar hasta el mes de marzo de 2026, cuando terminen todas las adecuaciones en términos de garantía, que son resanes o cualquier otra novedad, ya saldría totalmente tema de su fase de construcción.

La vía de acceso sigue siendo una preocupación para la comunidad y el alcalde del Distrito de Turbo, Alejandro Abuchar: “Son aproximadamente entre 10 y 8 y 20 km hasta la variante eh que finalmente va a llevar las mulas al puerto. Esta vía es una trocha. Puerto Antioquia reducirá los tiempos de carga y descarga de 3 días en promedio”.

Infraestructura y capacidad operativa

• Muelle marítimo: 1.340 metros de longitud con cinco posiciones de atraque.

• Calado operativo: 16,5 metros, apto para buques de gran calado tipo New Panamax.

• Plataforma terrestre: 38 hectáreas con patios de contenedores, bodegas refrigeradas y áreas para granel y carga rodada.

• Capacidad inicial: 7 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión según la demanda.

• Tecnología: 3 grúas STS, 8 grúas RTG eléctricas, 4 escáneres de inspección (contenedores y pallets) y plataformas digitales de trazabilidad en tiempo real.

Gracias a esta infraestructura moderna, Puerto Antioquia reducirá los tiempos de carga y descarga de tres días a un promedio de 12 horas, con operación continua 24/7. Será el puerto en el Caribe 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción y consumo del país, lo que significa 47% menos distancia con Medellín, 33% con Bogotá y 36% con el Eje Cafetero.