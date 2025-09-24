Anuncian bloqueos en Urabá si no atienden demandas de la comunidad por vía a Puerto Antioquia

Autoridades en Chigorodó advierten posibles bloqueos de la comunidad en la vía a Urabá durante apertura de Puerto Antioquia por falta de infraestructura vial. Aseguran que con el paso de decenas de camiones, población especialmente escolar, corre gran riesgo en su movilidad.

Aunque en el Urabá antioqueño hay optimismo por el inicio de operaciones el próximo 1 de noviembre de Puerto Antioquia, hay preocupación para algunas comunidades por la falta de infraestructura que se requiere alrededor del megaproyecto.

Esas inquietudes han sido recientemente planteadas desde el municipio de Chigorodó donde insisten en la necesidad de construir un intercambio vial para facilitar y garantizar la seguridad en la movilidad de poblaciones cercanas a la vía principal del proyecto.

En los últimos días, durante una reunión con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, destacó la importancia de desarrollar las obras requeridas para garantizar la adecuada movilidad de más de 2.000 estudiantes del Instituto Agrícola y el Colegio Diocesano ante el inminente tránsito en las próximas semanas de decenas de vehículos pesados desde y hacia el nuevo puerto.



Inclusive la mandataria advirtió que hay voces dentro de la comunidad mucho más radicales que han planteado la posibilidad de bloqueos ante la inconformidad.

"Si esos vehículos que van a transitar a partir del 1 de noviembre, casi mil vehículos, van a atravesar todo el eje de la vía, va a convertirse esto en un caos. No hay andenes, no hay ciclorruta, la berma que hay es angosta", dijo.

Aunque Puerto Antioquia ha manifestado que la construcción de ese intercambio que costaría unos 250.000 millones de pesos está en los planes, apenas sus diseños se encuentran en estudio. Posterior a esto se requiere aprobación del presupuesto por parte de Invías y un plan de financiamiento de la obra.

La alcaldesa de Chigorodó insistió al Gobierno nacional en no perder de vista el desarrollo de esta infraestructura vital para la localidad.

"Yo la invito a que de pronto retomen las conversaciones con Invías, con la ANI, con Autopista. Ahí hubo algo trazado, sé que hay que hacer una actualización, una gestión catastral, sé que hay que tracer otra vez vías, sé que hay que pedir permiso a la ANLA, son más o menos cinco kilómetros, hacer un puente nuevamente, pero de verdad sí se necesita y es urgente que se tenga la mirada hacia el municipio de Chigorodó", insistió.

Las adecuaciones en materia de vías en zonas de influencia de Puerto Antioquia es un asunto que también ha condicionado su oferta en operación, por lo menos durante su primer año. Autoridades de infraestructura en el departamento han explicado que la capacidad del puerto irá creciendo en la medida que existan garantías para el transporte de mercancía, por ejemplo, la construcción de la variante solicitada en jurisdicción de Chigorodó.