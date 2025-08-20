Saquearon elementos y memorias con información privada de la Alcaldía de Chigorodó

La Alcaldía de Chigorodó fue blanco de un millonario robo: autoridades expresaron preocupación por la sustracción de equipos con información vital y privada de la Administración Municipal. Entre los elementos hurtados se encuentran un video beam, un celular Samsung, un escáner, dos modems, cargadores, cámaras de seguridad, una cámara fotográfica, así como dos memorias USB.

La Alcaldía de Chigorodó denunció que personas inescrupulosas ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Salud, forzando el techo y deshabilitando las cámaras de seguridad, para llevarse varios equipos tecnológicos indispensables para el funcionamiento de la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre los elementos hurtados se encuentran un video beam, un celular Samsung, un escáner, dos modems, cargadores, cámaras de seguridad, una cámara fotográfica, así como dos memorias USB, en los que reposaba información clave de la administración municipal.

En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, calificó el hecho como “extraño y preocupante”, señalando que más allá del valor económico de los equipos, lo sospechoso fue la sustracción de memorias y chips que contenían datos privados y sensibles de la Alcaldía.

"Se llevaron unos chips o memorias que son informaciones o artículos que no son de comercialización usual o que incluso no pueden ni ser utilizados en otros equipos de cómputo. No sabemos si fue un saboteo, si fue para robarse información vital o evitar que saliera algo", indicó la mandataria.

La mandataria local explicó además que la Secretaría de Salud quedó incomunicada tras el hurto, ya que los funcionarios no cuentan con Internet ni con los equipos necesarios para adelantar sus labores de salud pública. Esto obliga al municipio a destinar recursos adicionales, que estaban planeados para otros proyectos, a la compra de nuevos equipos, lo que podría tardar más de un mes debido a los procesos de contratación.

"En esos momentos la Secretaría de Salud se encuentra incomunicada porque no tiene ni servicio de internet. Varios funcionarios del tema de salud pública no pueden trabajar porque aparte no tienen internet, pues los computadores no sirven porque se llevaron todos los cables, muchos equipos, ¿qué nos toca entonces ahora?, volver a comprarlo, debiendo sacar unos recursos que eran destinados para otra inversión que se requería. Eso nos puede dejar incomunicados allá mientras dura el proceso de contratación, mes y medio, pues mientras es un proceso de contratación para eso", añadió.

Finalmente, la Alcaldía confirmó que ya interpuso la denuncia ante las autoridades competentes y pidió a la ciudadanía solidarizarse, pues a raíz de este hurto los servicios podrían verse perjudicados.