Gustavo Petro deberá hacer público el contrato de compra de los aviones Gripen: David Luna

Gustavo Petro deberá hacer público el contrato de compra de los aviones Gripen: David Luna

Un fallo fijó un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno entregue los documentos y detalles de la compra.

