David Luna explica por qué su consulta no es antipetrista: "Haré oposición, no daño"

David Luna explica por qué su consulta no es antipetrista: "Haré oposición, no daño"

David Luna, exministro y exsenador, habló en El Radar con Ricardo Ospina sobre su candidatura a la Presidencia de Colombia, la entrega de 1'300.000 firmas ante la Registraduría y el camino que seguirá hacia una consulta en marzo.

