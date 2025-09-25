En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Equipo de David Luna también recogerá firmas para Oviedo y Cárdenas

Equipo de David Luna también recogerá firmas para Oviedo y Cárdenas

El precandidato presidencial David Luna aseguró que Cárdenas y Oviedo son personas “valiosas para el debate democrático”.

Exsenador de la República, David Luna.
Exsenador de la República, David Luna.
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El precandidato presidencial David Luna informó que su equipo, además de recolectar sus firmas para la inscripción de su candidatura, también recolectará firmas para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y para el exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo.

Vea también:

  1. David Luna
    David Luna
    Foto: X David Luna
    Política

    David Luna propone encuesta para depurar precandidatos presidenciales para la consulta en marzo

Luna dijo que estos dos precandidatos son valiosos para el debate democrático.

“Este no es un pulso de enemigos, sino de propuestas. Colombia necesita más diálogo y más unidad entre quienes compartimos la convicción de defender la democracia frente a quienes quieren acabarla”, dijo Luna.

Es importante recordar que Luna, Oviedo y Cárdenas han estado en algunas reuniones con otros precandidatos en las que se ha hablado sobre la importancia de la unidad de cara a las elecciones del 2026.

“Si ven a mi equipo recogiendo firmas de otros candidatos, no teman: es verdad. Estamos apoyando a quienes creemos que hacen parte de una misma causa: fortalecer la democracia, abrir el debate y garantizar que los colombianos tengan opciones serias y responsables”, agregó Luna.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

David Luna

Juan Daniel Oviedo

Mauricio Cárdenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad