Equipo de David Luna también recogerá firmas para Oviedo y Cárdenas

El precandidato presidencial David Luna informó que su equipo, además de recolectar sus firmas para la inscripción de su candidatura, también recolectará firmas para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y para el exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo.

Luna dijo que estos dos precandidatos son valiosos para el debate democrático.

“Este no es un pulso de enemigos, sino de propuestas. Colombia necesita más diálogo y más unidad entre quienes compartimos la convicción de defender la democracia frente a quienes quieren acabarla”, dijo Luna.

Es importante recordar que Luna, Oviedo y Cárdenas han estado en algunas reuniones con otros precandidatos en las que se ha hablado sobre la importancia de la unidad de cara a las elecciones del 2026.



“Si ven a mi equipo recogiendo firmas de otros candidatos, no teman: es verdad. Estamos apoyando a quienes creemos que hacen parte de una misma causa: fortalecer la democracia, abrir el debate y garantizar que los colombianos tengan opciones serias y responsables”, agregó Luna.