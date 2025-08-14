David Luna propone encuesta para depurar precandidatos presidenciales para la consulta en marzo

En un contexto político marcado por la fragmentación opositora y la reciente conmoción nacional por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial David Luna lanzó este jueves una propuesta inusual en la contienda electoral: realizar una encuesta previa a la consulta de marzo para reducir el número de aspirantes y unificar fuerzas en torno a un solo nombre.

La iniciativa, que Luna compartió en una carta pública dirigida a más de una veintena de figuras políticas de centro y derecha, busca, según sus propias palabras, “abandonar las vanidades y entender que solamente uniéndonos para proteger la democracia” será posible enfrentar al oficialismo en las urnas.

Un llamado a la unidad sin vetos

Durante una entrevista en Mañanas Blu con el periodista Néstor Morales, Luna explicó que su propuesta implica estar dispuesto a retirarse de la carrera presidencial si otro candidato resulta mejor posicionado. “Estoy totalmente dispuesto a asumir esa consecuencia”, afirmó, aclarando que la invitación está dirigida a quienes han ejercido oposición al presidente Gustavo Petro “con respeto, pero con firmeza”.

El mensaje, difundido horas después del sepelio de Uribe Turbay, también busca evitar que la indignación por su muerte derive en un clima de odio y violencia política. “Ante el atentado de Miguel hay tentaciones de promover el odio… yo creo que ante esto hay que hablar y conversar”, señaló.

Exsenador de la República, David Luna Foto: Blu Radio

La mecánica propuesta

El plan de Luna contempla dos alternativas:

Encuesta previa a diciembre o enero entre los aspirantes con afinidades programáticas, para que solo los dos mejor posicionados participen en la consulta popular de marzo. Un acuerdo político directo que defina un único candidato de consenso antes de la consulta.

“El único error que no podemos cometer es llegar a marzo con un número tan alto de candidatos que atomice el voto opositor”, advirtió. Según el precandidato, la encuesta sería “una regla de juego justa” que permita competir con ideas, pero sin descalificaciones personales.

Los destinatarios del mensaje

Entre los nombres incluidos en la carta figuran exalcaldes, exministros, congresistas y líderes de opinión: Enrique Peñalosa, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo, María Fernanda Cabal, Juan Manuel Galán, Abelardo de la Espriella, Carlos Felipe Córdoba, entre otros.

Luna insistió en que no plantea vetos y que reconoce virtudes en todos ellos. “Yo no cancelo, yo convoco”, dijo tras recordar una valla que publicó anteriormente en la que resaltaba cualidades de sus competidores.

Seguridad y narcotráfico: el trasfondo de la propuesta

El precandidato enmarcó su iniciativa en una crítica directa al gobierno actual, al que responsabiliza de la expansión del narcotráfico y la violencia en varias regiones del país. Para él, el modelo de seguridad debe ser replanteado: “Creo que el gobierno lamentablemente es hoy responsable de que el narcotráfico haga de las suyas… se necesitan ideas que enfrenten esas tesis, pero sin necesidad del insulto”.

unque la propuesta apenas comienza a circular, Luna aseguró que ya ha recibido llamadas de personas interesadas en conversar sobre el tema y que está gestionando encuentros con algunos de los destinatarios mencionados. Entre sus primeros contactos mencionó a Mauricio Gómez, con quien acordó reunirse, y al exalcalde Enrique Peñalosa, a quien aún no ha logrado localizar.

El precandidato enfatizó que su objetivo es evitar la dispersión del voto opositor y dar una señal de madurez política. “La ciudadanía espera unidad… no está mal que haya unidad de un lado y unidad del otro, pero lo importante es competir con ideas”, puntualizó.

Esta es la carta de David Luna