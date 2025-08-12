Enrique Peñalosa: “El país tuvo una pérdida inmensa con el asesinato de Miguel Uribe Turbay”

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa calificó como “una pérdida inmensa” para Colombia el asesinato del exsenador y exsecretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Peñalosa recordó la trayectoria política, la disciplina de trabajo y la calidad humana de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos en la administración distrital.

“Más allá de su formidable carisma, calidad humana, elocuencia y su disciplina de estudio, el país tiene que ser consciente de una pérdida inmensa. Líderes así que combinen esas cualidades son muy escasos”, afirmó Peñalosa.

Un nombramiento que rompió barreras políticas

Enrique Peñalosa relató que la decisión de nombrar a Miguel Uribe como secretario de Gobierno no fue convencional, ya que el joven político no había hecho parte de su campaña electoral, sino que había apoyado al Partido Liberal y a Rafael Pardo.

“Era algo extraño nombrarlo, no solo por su juventud en un cargo tan difícil, sino porque estuvo en la campaña opuesta. Pero para mí era tan claro que era excepcional, que a pesar de las molestias iniciales de mis aliados, lo nombré”, recordó el exalcalde.

Peñalosa reveló que figuras como Carlos Fernando Galán, David Luna y Germán Vargas inicialmente se opusieron a la designación, pero terminaron respaldándola al ver la capacidad y los resultados de Uribe.

Enrique Peñalosa y Miguel Uribe Foto: X @enriquepenalosa

Logros clave en la administración de Bogotá

Durante su paso por la Secretaría de Gobierno, Uribe fue pieza fundamental en la ejecución de proyectos estratégicos para la ciudad. Peñalosa destacó que, gracias a su gestión, se logró la financiación y creación de la Empresa Metro de Bogotá, así como el avance en la construcción de la Autopista Longitudinal de Occidente.

“Miguel era un gran ejecutivo. Gracias a él sacamos adelante la demolición del Bronx, enfrentamos invasiones ilegales de terrenos y logramos aprobar valorizaciones importantes para la ciudad”, puntualizó Peñalosa.El exalcalde también resaltó la disciplina de estudio y la capacidad de trabajo del joven político, señalando que no solo era un líder político, sino un verdadero gerente.

Una vida política temprana pero intensa

Miguel Uribe, quien fue concejal y senador, se lanzó a la Alcaldía de Bogotá con apenas 31 años. Según Peñalosa, la juventud nunca fue un obstáculo para reconocer su liderazgo.

“Después de verlo trabajar como secretario de Gobierno, no tenía ninguna duda de que podía asumir cualquier reto. Era un formidable líder ejecutivo y político”, aseguró. Uribe también buscaba abrirse paso en la política nacional, con aspiraciones presidenciales desde el Centro Democrático, lo que para Peñalosa significaba que tenía una larga proyección por delante.

“Si en Estados Unidos eligen presidentes de 70 años, Miguel tenía al menos 10 elecciones presidenciales por delante”, lamentó.

La condición del legislador había vuelto a crítica después de sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato. Foto: AFP

Un vínculo personal y humano

Más allá del trabajo, Peñalosa rememoró momentos personales con Miguel Uribe, como su matrimonio con María Claudia Tarazona, a quien también conoció en espacios de integración del equipo de gobierno. Incluso recordó una coincidencia de su infancia: conoció a la madre de María Claudia en Sucre cuando era adolescente.

“Miguel no solo era un gran líder, también era alegre, tocaba música, cantaba… Un ser humano especial. Su muerte es una pérdida muy dolorosa para el futuro de Colombia”, expresó.