Choque en X entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos por asistir a funeral de Miguel Uribe

En medio del duelo nacional por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, un nuevo episodio de confrontación política sacudió este martes, 12 de agosto, las redes sociales. Los protagonistas fueron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, quienes intercambiaron fuertes mensajes en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

La controversia se originó la noche anterior, cuando Uribe publicó un mensaje crítico contra Santos, luego de verlo en la transmisión oficial del homenaje póstumo realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. El exmandatario antioqueño cuestionó la presencia de Santos en la ceremonia, calificándola de “hipocresía” y acusándolo de haber “devuelto el poder a los criminales”.

Sin embargo, fue la respuesta de Santos, emitida en la mañana de este martes, la que marcó el nuevo capítulo de este enfrentamiento. “Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, escribió el exjefe de Estado, en un llamado a la reconciliación en un momento que calificó como crítico para el país.

El mensaje de Santos buscaba, según sus palabras, tender un puente en medio de las tensiones políticas y el dolor que atraviesa Colombia tras el asesinato del senador. No obstante, lejos de calmar los ánimos, la réplica de Uribe llegó pocas horas después con un tono aún más severo: “No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”.

Así despiden a Miguel Uribe Turbay

El féretro del senador y precandidato fallecido este lunes a consecuencia de un atentado sufrido hace dos meses, fue recibido esta noche con una marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde será velado hasta el próximo miércoles.

Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, el cajón entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

Una vez dentro, el féretro fue instalado frente a la tribuna de la presidencia del Congreso, flanqueado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, y se interpretó el himno nacional de Colombia para comenzar la cámara ardiente.

"Con profundo dolor y tristeza despedimos hoy a un gran amigo, a un gran colega", dijo la primera vicepresidenta del Senado, Ana Paula Agudelo, quien hizo "un llamado enérgico para que se avance en las investigaciones y se haga justicia ante este magnicidio que ha conmovido al país".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, señaló que Colombia "no va a ceder ni un centímetro ante la violencia" para que no se repitan hechos como el que costó la vida a Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático.

Una oración pronunciada por un sacerdote católico dio paso a un minuto de silencio con toque de corneta como parte de los honores militares.

