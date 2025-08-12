Así despiden medios y figuras de todo el mundo a Miguel Uribe

La muerte del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha tenido eco en medios y gobiernos de todo el mundo, que desde el lunes han expresado sus condolencias y condenado el atentado que terminó con su vida.

Uribe Turbay, de 39 años, falleció en la madrugada tras permanecer hospitalizado desde el 7 de junio, cuando recibió varios disparos durante un mitin político en Bogotá en el marco de su aspiración a la candidatura presidencial por el Centro Democrático.

La noticia fue reportada por cadenas y diarios internacionales como BBC, CNN, The New York Times, Reuters, Sky News, The Guardian y Le Monde, que resaltaron el regreso del espectro de la violencia política a Colombia y recordaron la muerte de su madre, Diana Turbay, así como los asesinatos de candidatos presidenciales en las décadas de 1980 y 1990.

Medios europeos como Deutschlandfunk y franceses como Radio France International describieron que el político recibió un disparo en la cabeza mientras hacía campaña, y subrayaron su papel como uno de los principales opositores del Gobierno de Gustavo Petro.

En Estados Unidos, NPR y NBC señalaron que, aunque el país había avanzado en materia de paz tras el acuerdo con las FARC, el atentado refleja tensiones entre sectores conservadores y el Gobierno de izquierda. Otros medios advirtieron sobre el temor a una escalada de violencia entre candidatos y la importancia de fortalecer las instituciones democráticas.

Deutschlandfunk sobre Miguel Uribe

¿Qué figuras mundiales despidieron a Miguel Uribe?

Organismos y gobiernos también emitieron pronunciamientos. El secretario general de la ONU reiteró su llamado a una investigación plena del atentado. El Gobierno de España expresó que la violencia es “inaceptable” y no tiene cabida en las sociedades democráticas. Brasil repudió “vehemente cualquier forma de violencia política” y transmitió condolencias a la familia y al pueblo colombiano.

Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica y Honduras se sumaron a los mensajes de rechazo y solidaridad. Italia, a través de su canciller, Antonio Tajani, condenó el hecho y manifestó su “más sentido pésame”.

En el ámbito político regional, líderes opositores de Venezuela como Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y Leopoldo López destacaron la trayectoria de Uribe Turbay y lo calificaron como víctima de la violencia política. Desde Brasil, Eduardo y Carlos Bolsonaro relacionaron el atentado con riesgos que, según ellos, enfrentan líderes de derecha en la región.

Políticos y familiares despidieron al senador Miguel Uribe // Foto: AFP

En Chile, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que “el terrorismo no vencerá”, mientras que Johannes Kaiser atribuyó el crimen a motivaciones ideológicas. En Estados Unidos, congresistas republicanos como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez lo describieron como una figura de esperanza para la democracia colombiana.

El presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, lo llamó “defensor de la libertad”, y el líder de Vox, Santiago Abascal, vinculó a su oposición al gobierno colombiano las razones de su muerte.

La Organización de las Naciones Unidas en Colombia pidió permanecer unidos contra la polarización, y el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, se declaró “profundamente conmocionado”. La Organización de Estados Americanos sostuvo que el mejor homenaje a Uribe Turbay es trabajar por erradicar la violencia política.