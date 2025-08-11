¿Quién dio la orden de atentar contra Miguel Uribe Turbay? Así va la investigación

La violencia apagó las ilusiones de Miguel Uribe Turbay, que a través de la política buscó cambiar el país que también tuvo que sufrir cuando pequeño cuando el Cartel de Medellín le arrebató a su madre, Diana Turbay, pero que, lamentablemente, una bala acabó con su objetivo de darle un país mejor a sus hijos.

Este 11 de agosto será una fecha que no será fácil de borrar en la historia de Colombia, de un día en el cual, nuevamente, el magnicidio de un candidato presidencial empaña la carrera electoral y los sueños de millones querer ver un país en paz.

Desde la Fiscalía General de la Nación continúa la investigación para que los responsables de este magnicidio paguen y la justicia regrese la esperanza; de hecho, desde el ente investigativo aseguraron que “se ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación".

Fiscalía dice estar a mitad de camino para saber quién ordenó atentado contra Miguel Uribe Foto: Fiscalía / Blu Radio

¿Quién dio la orden de atentar contra Miguel Uribe?

Fue el 7 de junio de 2025 cuando el país se paralizó en horas de la tarde cuando se conoció que, en el occidente de Bogotá, específicamente en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, el candidato había recibido un disparo por parte de un menor de edad, el cual fue capturado en flagrancia y llevado a manos de las autoridades.

Menor de edad que aceptó cargos por el magnicidio del senador, quien fue acusado por los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado, luego de que el ataque se perpetró el pasado 7 de junio durante un evento político en el parque El Golfito. A su lado ya son otros 5 los capturadores en donde se ha resaltado a alias ‘Costeño’, como el autor intelectual de este hecho.

Hasta ahora la hipótesis más fuerte, según autoridades, los autores intelectuales serían presuntamente las disidencias de las Farc o Segunda Marquetalia, pero aún avanza la investigación para determinar con claridad de dicha acusación.