Presidente Petro reacciona al magnicidio de Miguel Uribe: “Nos duele la muerte; es una derrota”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte del precandidato y senador Miguel Uribe, quien murió sobre las 2:00 de la mañana de este lunes, 11 de agosto, después de luchar por su vida durante más de dos meses del atentado.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología”, expresó el mandatario al inicio de su mensaje.

Petro afirmó que su Gobierno ha buscado “marcar un nuevo paradigma” colocando, según dice él, al cuidado y la expansión de la vida como la prioridad central, pero reconoció que el país sigue enfrentando episodios de violencia.

“En un Gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”, dijo.

El jefe de Estado aseguró que las causas del crimen “aún están en averiguación” y advirtió que “marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó”.

Añadió que la investigación debe profundizarse y que contará con la participación de expertos internacionales.

Según Petro, el Gobierno no ha perseguido ni perseguirá a miembros de la oposición. “Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el Gobierno, la prioridad”, afirmó.

“No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más. Nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota de Colombia y de la vida”, agregó.

El mandatario también hizo referencia al contexto histórico de violencia en el país, recordando que después de los conflictos bipartidistas, la violencia se ha concentrado en economías ilícitas, aunque reconoció que “la muerte da sorpresas y asalta aún”.

Miguel Uribe Turbay fue atacado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia, durante un evento de campaña. Recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Desde entonces permaneció hospitalizado en estado crítico.

La Fundación Santa Fe informó que el legislador falleció a la 1:56 a.m. del 11 de agosto, pese a los esfuerzos médicos realizados durante más de dos meses. “A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló el comunicado oficial.