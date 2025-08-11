Así fueron los últimos minutos de Miguel Uribe antes de atentado: “Todo fue planeado”, dice edil

El edil Víctor Mosquera relató, en una entrevista con Mañanas Blu, los detalles de la última actividad pública en la que participó Miguel Uribe Turbay antes del atentado que, dos meses después, desembocó en el fallecimiento del político. El encuentro tuvo lugar el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, y, según Mosquera, todo estuvo previamente acordado.

Nada fue improvisado, absolutamente nada fue improvisado, todo fue planeado, todo lo que se hizo era así como se iba a hacer desde un principio enfatizó el edil.

Un recorrido cercano con la comunidad

De acuerdo con Mosquera, el día del evento inició con un clima cambiante: “Un día asoleado, empezó a llover un poco, pero luego paró la lluvia”. Uribe llegó animado, saludando a comerciantes y vecinos, tomándose fotografías y escuchando con atención las preocupaciones de la gente.

“Él visitaba a los comerciantes y lo recibían con mucho cariño, sobre todo tenía una gran capacidad de escuchar a la gente”, recordó el edil. El encuentro incluyó visitas a panaderías y negocios locales, con breves intervenciones públicas. Una imagen que circuló ampliamente lo muestra sobre una canasta plástica, megáfono en mano, lo que para algunos parecía una improvisación. Sin embargo, Mosquera insistió en que “todo fue planeado” y que el formato del acto no requería infraestructura compleja.

Seguridad: alertas y protocolos

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la seguridad de la actividad. Mosquera relató que, aunque no es experto en el tema, sí informó a las autoridades locales de la presencia del entonces precandidato presidencial y senador.

“Avisé a las autoridades que ese día iba a estar un precandidato presidencial, se lo informé al comandante del CAI de la jurisdicción del barrio Modelia”, explicó. Según el edil, el comandante le aseguró que habría presencia policial. Sin embargo, él no pudo confirmar durante el recorrido cuántos uniformados estaban efectivamente en el lugar. Esta información hace parte de las pesquisas actuales.



Posible filtración de información

Otro aspecto que preocupa es la presunta vulneración de la información interna de la campaña. Testimonios recogidos por las autoridades señalan que personas ajenas al equipo habrían conocido con antelación la ubicación y el horario del evento.

Publicidad

“Todo es muy raro, absolutamente todo es muy raro, nos muestran imágenes incluso que muchas de estas personas estuvieron días atrás observando el sitio”, afirmó Mosquera. El edil asegura que él confirmó el lugar y la hora apenas el miércoles previo al evento, lo que genera interrogantes sobre cómo terceros habrían obtenido esos datos con tanta anticipación.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Modelia, fue un hecho que conmocionó al país. Aunque sobrevivió inicialmente, las heridas y secuelas derivaron en complicaciones que provocaron su muerte en la madrugada de hoy. El caso está siendo investigado por la Fiscalía y otras autoridades, quienes indagan tanto la autoría material como las posibles fallas de seguridad.