Fajardo por magnicidio de Miguel Uribe: "Presidente Petro es el primero que tiene que dar ejemplo"

El candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció sobre el doloroso escenario que atraviesa Colombia tras el magnicidio del congresista Miguel Uribe Turbay.

En Mañanas Blu Fajardo enfatizó la necesidad de un cambio en el lenguaje político y señaló directamente al presidente como el principal responsable de dar ejemplo.

"Voy a decir algo, porque es maluco que, en medio de toda esta confrontación que tenemos nosotros y el dolor que hoy tiene Colombia, pero el presidente es el primero que tiene que dar ejemplo. Yo creo que no lo va a dar, pero ese discurso de él, permanentemente de confrontación, de agresión, de maltrato, hace daño en Colombia", dijo Fajardo en Blu radio.



"Dolor de patria"

Fajardo calificó lo ocurrido con Miguel Uribe como algo "muy doloroso" para el país.

"Esto es un dolor de patria y hay que reiterarlo una y otra vez, la confrontación política, en el lenguaje, aparecen las violencias que permiten el terror, donde cualquiera se puede escudar y ese espacio da para más violencia y le hace un daño muy grande para Colombia", indicó Fajardo en Blu radio.

Asimismo, Sergio Fajardo manifestó que, desde su inicio en la política en el año 2000, nunca había percibido una sensación de inseguridad tan latente en todo el territorio colombiano.

"Nunca había visto yo esa sensación de inseguridad que hay por todo Colombia. Es latente, hay miedo asociado con la inseguridad, tanto en el mundo rural asociado con el fracaso de esa llamada paz total, como en el mundo urbano. Este elemento nuevo que aparece, lo que fue el atentado contra Miguel Uribe, aumentó sensiblemente los miedos, el malestar. En algunas personas es rabia y estamos en una situación que yo nunca había sentido personalmente en términos políticos. Duele muchísimo y es muy peligroso", aseveró el candidato presidencial.

Publicidad

Finalmente, Fajardo habló sobre la importancia de no avergonzarse de ser "decentes" y de "respetar", insistiendo en que este es el camino y el reto político para el país.

"Y tenemos que llevar este discurso, que no nos dé vergüenza ser decentes, que no nos dé vergüenza respetar y decirlo. Ese es el reto y yo creo, en términos políticos, que se está escuchando y lo que yo conozco, lo que yo siento y lo que veo, ese es el camino", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: