Vicepresidenta pide a políticos “desescalar” la palabra tras magnicidio de Miguel Uribe

La vicepresidenta Francia Márquez expresó este lunes su conmoción por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este 11 de agosto en Bogotá, y llamó a todos los sectores políticos a “desescalar la palabra” y frenar la violencia verbal que, según dijo, alimenta el clima de confrontación en el país.

“Esto es un momento de mucho dolor para Colombia. Esos niños están viviendo la historia que él mismo vivió cuando fue asesinada su madre. Hoy lo asesinan a él y eso tiene que conmovernos a todos como país”, manifestó Márquez, quien envió un mensaje de solidaridad a la esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, y a sus hijos.

La funcionaria advirtió que la contienda electoral no puede seguir marcada por el odio y la descalificación personal. “Mucho del mensaje político no es lo que se le ofrece al país, sino cómo se destruye al otro en términos morales, éticos y familiares. Así no ganamos como sociedad, así no gana la democracia”, señaló.

Márquez pidió que el asesinato de Uribe sea un punto de partida para un acuerdo que deje atrás la violencia política y permita construir en medio de las diferencias. “Este país necesita una reconciliación nacional, un diálogo honesto, pero respetando al otro. Somos capaces de transitar hacia un camino de paz”, sostuvo.

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno nacional y el Estado tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los candidatos y partidos de cara a las elecciones de 2026, e invitó a los medios de comunicación a sumarse en la tarea de promover un lenguaje que no exacerbe los odios. “La palabra que llegue a cada rincón de Colombia debe ser una palabra que no genere violencia”, recalcó.

Sobre la falta de pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, Márquez indicó que seguramente “se expresará en su momento” y reiteró que la prioridad ahora es acompañar a la familia de Uribe y a todas las víctimas de la violencia en el país.