“No hay garantías para hacer campaña; estamos perdiendo el país”: Cabal tras muerte de Miguel Uribe

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, lamentó este lunes el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá, y advirtió que en Colombia “no hay garantías” para el ejercicio político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Cabal recordó que Uribe deja huérfano a un niño de cuatro años, la misma edad que él tenía cuando perdió a su madre en circunstancias violentas. Atribuyó el crimen a un contexto nacional marcado por la criminalidad y el narcotráfico. “Hoy no hay derecha ni izquierda, hoy es la misma porquería con la base de la financiación del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de armas. Estamos perdiendo el país”, dijo.

Según la congresista, los precandidatos han tenido que restringir su movilidad y suspender actividades presenciales como caminatas y recorridos en espacios públicos, lo que obligará a replantear la campaña electoral. “La campaña tendrá que ser mucho más virtual. Tenemos que protegernos la vida”, afirmó.

Cabal también cuestionó la política de seguridad del Gobierno nacional y acusó al presidente Gustavo Petro de “amarrar las manos a la fuerza pública” mientras mantiene negociaciones con grupos armados ilegales. “Es que de verdad parecemos en una película de terror. No hay autoridad porque no se permite”, señaló, al tiempo que criticó las alianzas con el régimen de Nicolás Maduro y la falta de pronunciamiento del mandatario tras el magnicidio.

“La garantía jamás nos la va a dar un Gobierno como el de Petro. Nunca. Yo no sé si ya se pronunció Gustavo Petro, si ya se despertó”, dijo Cabal, añadiendo que han pasado más de 20 horas desde la última publicación del presidente en redes sociales.

El Centro Democrático mantiene suspendida su campaña mientras se desarrollan los homenajes a Uribe y se esperan las decisiones del consejo extraordinario de seguridad convocado por el Gobierno.