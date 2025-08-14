David Luna propone buscar consensos para lanzar candidatura única de oposición

El exsenador y precandidato presidencial David Luna le hizo una propuesta a los precandidatos opositores al Gobierno Petro y es buscar una única candidatura de cara a las presidenciales del 2026.

En el mismo sentido, Luna dice que los líderes políticos de la oposición están llamados a honrar la memoria de Miguel Uribe.

“La mejor forma de hacerlo, creo, es construyendo un consenso auténtico y sin hipocresías: un consenso entre quienes no compartimos el rumbo del actual Gobierno, un consenso entre quienes defendemos la democracia y la vida, un consenso, entre quienes hemos ejercido la oposición con respeto, pero también con vehemencia y con firmeza”, dice Luna.

En el mismo sentido dice que esa unión no puede incluir a quienes apoyan al presidente Gustavo Petro ni a quienes han sido incoherentes en sus posiciones políticas.

“Debemos llegar a una sola candidatura que represente a la Colombia, que no quiere vivir con miedo, que quiere vivir en paz, y encontrar un objetivo común para reencauzar el país que se diluye en manos de radicalismos que desprecian los argumentos, o que atacan a quien piensa distinto”, agregó Luna.

El exsenador propuso una gran mesa nacional asegurando que se deben tomar medidas para garantizar la democracia y enfrentar al narcotráfico y la violencia.