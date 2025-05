David Luna, precandidato presidencial: "No me voy a dedicar al centropetrismo"

Con una hoja de vida en mano y un código QR en el pecho que dirige a sus logros como servidor público, David Luna se lanzó al ruedo electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

El exministro, exsenador y actual precandidato presidencial dejó claro en entrevista en Mañanas Blu 10:30, en la sección Patos al Agua, que no basará su campaña en la crítica sistemática al actual Gobierno: “Yo renuncio al centropetrismo. No me voy a dedicar a seguirle contestando todo lo que el presidente opina o trina, porque precisamente eso es lo que quiere él”.

Yo no le respondo a ningún político ni a ningún empresario. Yo soy yo. Lo que he hecho siempre es responderle a la gente David Luna

Su renuncia al partido Cambio Radical y a su curul en el Senado es muestra, según él, de coherencia: “No me parece ético hacer campaña presidencial con sueldo de senador”.

Las propuestas de David Luna

El eje central de su propuesta gira en torno a la transformación digital y la aplicación tecnológica en áreas críticas del país como justicia, seguridad social y empleo juvenil.

“Yo sé cómo funciona la inteligencia artificial. Acabo de publicar un libro sobre el tema. Propondré usarla para evacuar un millón de expedientes judiciales represados y detectar corrupción sin sesgos ideológicos”, explicó.

También plantea entrenar a 500.000 jóvenes en inglés, habilidades blandas y desarrollo de software para que puedan aspirar a trabajos globales bien remunerados.

Aunque reconoce su distancia ideológica con el presidente Gustavo Petro, Luna insiste en no caer en ataques personales ni populismo político.

“Yo desde el día uno en el Congreso dije: voy a hacer oposición, pero no daño. Este país tiene heridas que se deben resolver más allá de que el presidente sea de izquierda, centro o derecha”, afirmó.

¿Qué dijo sobre una consulta popular?

Luna expresó su intención de participar en una consulta popular en marzo de 2026, pero bajo un criterio de afinidad programática.

Eso de unirse por unirse es una equivocación. Quiero participar con personas que defienden la institucionalidad y creen en la ley del mercado señaló Luna

Sobre posibles compañeros de consulta, mencionó nombres como Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Jaime Pumarejo, aunque subrayó que muchos aún no formalizan sus aspiraciones.

¿Cómo financia su campaña?

Actualmente, Luna financia su campaña con sus ahorros y cesantías. A partir del 1 de junio iniciará la recolección de firmas con su movimiento “Sí hay un camino”, acompañado por una “vaca digital” para recibir donaciones.

“Voy a salir a buscar apoyo ciudadano. No tengo maquinaria, pero tengo ideas y experiencia. Y sí, me toca poner la olla”.

Sobre su relación con regiones fuera de Bogotá, Luna se muestra confiado en que su trabajo y conexiones personales —como su vínculo con Barranquilla a través de su esposa— le permiten comprender los dolores locales: “En el Caribe el subsidio eléctrico es el mismo que en Bogotá. ¿Eso es justo? Allá usan aire acondicionado y ventilador todo el día. Hay que entender esas diferencias”.