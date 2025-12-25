Menor de dos años murió tras caer a un río y ser atacada por pirañas

La muerte de una menor de tan solo dos años ha generado profunda consternación y reavivó las alertas sobre los peligros que representan los cuerpos de agua sin medidas de protección, especialmente en zonas donde habita fauna considerada riesgosa.

El caso, que involucra un ataque de pirañas, ha causado impacto por la corta edad de la víctima y por las condiciones en las que ocurrió el accidente.

El hecho se registró en la ciudad de Coari, ubicada en el estado de Amazonas, Brasil. Allí, la pequeña, identificada como Clara Vitória, perdió la vida luego de caer accidentalmente a un río cercano a su vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, la niña se encontraba caminando sola en una estructura flotante situada a la orilla del afluente, un lugar que no contaba con ningún tipo de barrera de seguridad para prevenir caídas.



Según las autoridades, la menor cayó al agua a través de un orificio que hacía parte de una adecuación en curso, ya que en ese punto se planeaba construir un baño. El espacio no tenía protección alguna, lo que facilitó el accidente. Sus padres notaron que la niña no estaba en casa y, tras una rápida búsqueda, decidieron lanzarse al río al sospechar lo ocurrido.

Lugar exacto en el que la menor cayó y fue mordida por irañas que le lquitaron la vida. Foto: Redes sociales

Minutos después lograron hallarla y sacarla del agua, pero Clara ya presentaba múltiples heridas provocadas por pirañas. Las lesiones más graves estaban concentradas en el cuello, lo que habría causado un desenlace fatal en cuestión de minutos, pese a los intentos por auxiliarla.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Médico Legal para la respectiva necropsia, mientras que el caso quedó oficialmente registrado ante la policía local. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si existió negligencia relacionada con la falta de seguridad en la estructura donde ocurrió el accidente.

Publicidad

Este tipo de hechos no es aislado en Brasil. En meses recientes, otro caso similar encendió las alarmas sobre los riesgos en zonas de recreación sin control. En esa ocasión, una niña de nueve años resultó gravemente herida tras ser atacada por pirañas mientras compartía un picnic con su madre a la orilla de un lago.