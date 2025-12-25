En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Menor de dos años murió tras caer a un río y ser atacada por pirañas

Menor de dos años murió tras caer a un río y ser atacada por pirañas

El accidente ocurrió cuando la niña caminaba sola cerca de su vivienda y cayó por un hueco en la estructura.

