Hombre murió luego de discutir con el conductor por el precio del pasaje

Lo que debía ser un recorrido habitual terminó convirtiéndose en una escena de angustia y muerte que hoy genera conmoción.

Un hombre perdió la vida al interior de un transporte público después de un fuerte altercado con el conductor, un episodio que ha despertado cuestionamientos sobre el trato a los pasajeros y la respuesta ante emergencias médicas en plena vía.

El hecho se registró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, específicamente en un colectivo intermunicipal que cubría la ruta Cotoca–Santa Cruz y circulaba por la avenida Virgen de Cotoca. De acuerdo con versiones de testigos, la víctima viajaba acompañada de su esposa cuando ambos abordaron el micro y cancelaron Bs 10 por el pasaje. Sin embargo, el conductor aseguró que el monto entregado no correspondía a la tarifa vigente y exigió más dinero.

La discusión fue subiendo de tono. Pasajeros relataron que el chofer reaccionó con gritos, lanzó el boleto al piso y manifestó de manera irónica que la pareja viajaría “gratis”. Aunque el colectivo continuó su marcha por unos instantes, el conflicto no quedó ahí.



Poco después, el conductor detuvo el vehículo nuevamente y se acercó hasta donde estaba sentado el hombre. Allí le ordenó que descendiera del micro o que continuara el trayecto de pie, argumentando que no tenía derecho a ocupar un asiento por no haber pagado el pasaje completo. La tensión dentro del colectivo era evidente y varios pasajeros comenzaron a intervenir verbalmente.

En medio de ese ambiente hostil, el hombre empezó a convulsionar. La situación generó pánico entre los ocupantes del transporte. Su esposa, visiblemente desesperada, y otros pasajeros intentaron auxiliarlo con los recursos que tenían: le dieron agua, trataron de despertarlo y usaron alcohol con la esperanza de que reaccionara.

Según denunció posteriormente el hijo de la víctima, los pasajeros le pidieron al conductor que detuviera la marcha normal, dejara de recoger personas y se dirigiera de inmediato a un centro médico. No obstante, el chofer habría ignorado los primeros pedidos y continuado el recorrido durante varios minutos.

Publicidad

Solo cuando el hombre dejó de responder por completo, el conductor accedió a trasladarlo a una clínica cercana. Para entonces, ya era demasiado tarde. El pasajero falleció dentro del colectivo, ante la mirada impotente de quienes presenciaron la escena.

Testigos aseguran que algunos pasajeros advirtieron al chofer que su actitud podría traerle graves consecuencias. Ahora, las autoridades investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades y establecer si hubo negligencia en la atención de la emergencia.