Mujer perdió sus brazos y piernas tras abrazar y besar a su perro: esto se sabe

Mujer perdió sus brazos y piernas tras abrazar y besar a su perro: esto se sabe

Un gesto de cariño de su perro terminó en una infección mortal que obligó a amputar brazos y piernas a una mujer.

