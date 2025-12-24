Murió reconocido actor de 'Friends' a los 60 años tras padecer cáncer

El actor y comediante estadounidense Pat Finn falleció a los 60 años luego de enfrentar un cáncer, informaron varios medios. La noticia fue confirmada por el portal TMZ, que indicó que el intérprete murió en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su familia.

Aunque el deceso trascendió públicamente en redes, el representante del actor precisó que la muerte ocurrió el pasado 22 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la noche. Finn era reconocido por su participación en producciones de comedia televisiva, entre ellas The Middle y The George Wendt Show, además de apariciones en populares sitcoms que marcaron época.

En un comunicado difundido por su representante, la familia expresó su pesar por la pérdida. “Con profunda tristeza y dolor, la familia Finn anuncia el fallecimiento del querido actor cómico, Pat Finn”, señala el mensaje oficial.

RIP Pat Finn



this one hurts pic.twitter.com/23uPJxUA5H — joscar joseph (@joscarjoseph) December 24, 2025

Al actor le sobreviven su esposa Donna, con quien contrajo matrimonio en 1990, y los tres hijos que tuvieron juntos. Hasta el momento, la familia ha preferido mantener la privacidad y solo se ha pronunciado mediante el comunicado oficial.



Tras conocerse la noticia, colegas y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria. Uno de los homenajes más sentidos fue el del actor y comediante Jeff Dye, quien recordó la estrecha amistad que los unía. “No era solo una celebridad para mí, era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor perfecto”, escribió en su cuenta de X.