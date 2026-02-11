"Están desaforados por tratar de manejar más plata": Bruce Mac Master por impuesto al patrimonio

En medio de la grave situación que se vive en departamentos como, por ejemplo, en Córdoba debido a las fuertes lluvias, el Gobierno nacional anunció que se declarará una nueva emergencia económica para afrontar los estragos ocasionados por las precipitaciones, con un pero: se cobrará impuesto al patrimonio.

Las estimaciones indican que el impuesto podría afectar a más de 15.000 empresas, por lo que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, rechazó desde Medellín lo que ha denominado como una medida contra la inversión.

"Entonces al gobierno le queda muy fácil volver a cobrarle a los mismos, a los que siempre han pagado impuestos a las empresas de este impuesto. Y es ni más ni menos que un impuesto a la inversión. A los empresarios colombianos les están diciendo, si usted deja sus recursos en Colombia, si usted invierte en sus recursos en Colombia, si usted no se endeuda, sino que trabaja con dinero propio, entonces yo le voy a cobrar un impuesto", manifestó.

Lo que ha pedido Mac Master es que se den las explicaciones oportunas para saber en qué se han perdido los recursos del Gobierno nacional y por qué son los empresarios los que terminan pagando los huecos que hay en la Nación con impuestos y otras medidas que ahogan financieramente a miles de empresarios.



Bruce Mac Master aseguró que lo que quieren desde el Gobierno nacional es que haya más dinero para manejar sin importar que, como reiteró repetidamente, haya miles de millones de pesos perdidos en escándalos de corrupción como el de la UNGRD.

"En realidad, el gobierno está desaforado por tratar de de manejar más plata, por tratar de quitarle plata a los ciudadanos, por tratar de quitarle plata a las empresas colombianas. ¿Cuánta plata se ha perdido en la unidad de riesgo, que es justamente la unidad que justamente tiene que atender estos estos estos temas. ¿Será que los colombianos tenemos que pagar por esa plata que ellos han dejado perder?", señaló el presidente de la ANDI.

Mientras se siguen escuchando voces de rechazo contra el impuesto al patrimonio, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que el cobro que para personas jurídicas tiene una tarifa del 1,2 %, podría un recaudo estimado en 8 billones de pesos.