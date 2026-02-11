En vivo
Antioquia  / "Están desaforados por tratar de manejar más plata": Bruce Mac Master por impuesto al patrimonio

"Están desaforados por tratar de manejar más plata": Bruce Mac Master por impuesto al patrimonio

Desde Medellín, el presidente de la ANDI rechazó que el Gobierno nacional cobre un impuesto al patrimonio en la emergencia económica declarada por la crisis de las lluvias.

