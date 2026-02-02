UNGRD declara bandera roja en playas de Sucre y Córdoba por fuertes oleajes en la Costa Atlántica

La emergencia climática causada por las fuertes lluvias mantiene en alerta a gran parte de la Costa Atlántica de Colombia. Según cifras preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esta situación ha afectado a más de 9.000 familias en el país.

Alcaldía de Arboletes

A esto se suman las afectaciones en departamentos como Antioquia, Casanare, Putumayo, Cauca y Nariño, lo que coloca al país en estado de alerta ante el aumento del número de damnificados por los fenómenos climáticos.

Frente a esta situación, la UNGRD ha desplegado ayuda humanitaria con equipos técnicos y realiza monitoreo permanente en las zonas afectadas y de alto riesgo en todo el país.

Además, ha anunciado medidas específicas en distintos puntos de la Costa Atlántica para reducir los riesgos de víctimas fatales ante el aumento del oleaje provocado por los vientos provenientes de Norteamérica que afectan la región Caribe.



Anuncian medidas en las playas de Sucre y Córdoba ante emergencia climática

Diversos videos que circulan en redes sociales muestran intensas olas que sacuden las costas entre Cartagena, Bolívar, Sucre y Córdoba, impidiendo la actividad turística en las playas y poniendo en alerta a zonas residenciales y comerciales cercanas a las principales playas de estos departamentos.

Estos fenómenos se presentan como consecuencia de la interacción de un frente frío proveniente del Golfo de México. Córdoba y Sucre son los departamentos más afectados por el aumento del oleaje y los fuertes vientos, que han generado un fenómeno conocido como Mar de Fondo.

El @SNGRDColombia responde a las emergencias por lluvias en el país



Desde la @UNGRD activamos Asistencia Humanitaria, desplegamos equipos técnicos en territorio y mantenemos monitoreo permanente desde la Sala de Crisis.



📍 Ya avanzamos con la distribución de kits de alimentos,… pic.twitter.com/cLZc3MMZxQ — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 2, 2026

Ante esto, la UNGRD y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) anunciaron medidas para mitigar los impactos del oleaje, incluyendo la declaración de bandera roja en las playas turísticas y la recomendación de no ingresar al mar para proteger la vida de bañistas y turistas.

"Pedimos a la comunidad en general abstenerse de utilizar las playas de vocación turística mientras dure este fenómeno", afirmó Francisco Otavo Martínez, capitán de la Fragata de Puerto Coveñas de la Armada Nacional.

#SNGRDDimar | @Dimarcolombia emite actualización sobre las condiciones meteomarinas actuales en el Golfo del Morrosquillo, que afecta principalmente a los litorales de Sucre y Córdoba generando un aumento en el viento y el oleaje. Se restringe el ingreso de bañistas a las playas. pic.twitter.com/P1QMu0dDpZ — SNGRDColombia (@SNGRDColombia) February 2, 2026

La entidad también instó a turistas y habitantes de los municipios a seguir atentamente los canales de comunicación departamentales y municipales para evitar el ingreso a las playas durante las restricciones de navegación y turismo en las zonas costeras.