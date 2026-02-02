En vivo
UNGRD declara bandera roja en playas de Sucre y Córdoba por fuertes oleajes en la Costa Atlántica

La entidad anunció medidas permanentes durante el fenómeno climático que mantiene en estado de alerta a gran parte del Caribe colombiano, además del despliegue de ayuda humanitaria en las zonas afectadas por las fuertes lluvias.

UNGRD declara bandera roja en playas de Sucre y Córdoba por fuertes oleajes en la Costa Atlántica
UNGRD declara bandera roja en playas de Sucre y Córdoba por fuertes oleajes en la Costa Atlántica
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

