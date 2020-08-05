En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Costa Atlántica

Costa Atlántica

Un camión cisterna de la empresa CUPET pasa frente a la central termoeléctrica Ernesto Guevara.
Antioquia

XM se une a la alerta que hizo el Grupo Energía de Bogotá para que las térmicas estén listas

ELN incineró dos camiones y un bus en la vía Medellín - Costa Atlántica.jpg
Antioquia

ELN incineró dos camiones y un bus de Coonorte en la vía Medellín - Costa Atlántica

Arbol caído en el norte de Barranquilla feb 03.jpg
Caribe

Fuertes lluvias tumban más de 20 árboles en Barranquilla: una joven resultó herida

UNGRD declara bandera roja en playas de Sucre y Córdoba por fuertes oleajes en la Costa Atlántica
Caribe

UNGRD declara bandera roja en playas de Sucre y Córdoba por fuertes oleajes en la Costa Atlántica

Disidencias Farc.
Caribe

Excombatiente de las Farc se reencontró con su familia después de 33 años en el Atlántico

Quemaron 3 camiones y un bus en la vía Medellín-Costa Atlántica
Antioquia

Quemaron varios vehículos en la vía Medellín-Costa Atlántica; ELN sería responsable

hidroituango-foto-epm.jpg
Caribe

EPM se sumó a generadoras que aplicarán 10% de descuento en contratos con Air-e y Afinia

Air-e.jpeg
Caribe

Isagen anunció descuento de hasta el 10 % en contratos para zonas especiales en el Caribe

Accidente Santa Rosa.png
Antioquia

Antioquia: volcamiento de bus en Santa Rosa de Osos dejó 19 personas lesionadas y una muerta

accidentes Santander.jpg
Santanderes

Choque múltiple y volcamiento de un bus de turismo dejan varios heridos en Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad