"Es inaceptable": gobernador de Sucre ante la negativa del Gobierno de cerrar 'Caregato'

De nuevo el gobernador de Sucre , Héctor Olimpo Espinosa, lanzó “un grito por La Mojana” para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) “deje las evasivas respecto a la problemática” de inundaciones que afecta a esta subregión.

El mandatario criticó que del Gobierno solo se escuchan “promesas de traslados de familia, de mercados o de ollas comunitarias que no se cumplen, y de maquinaria que va a llegar y no llega”. No obstante, añadió, lo peor es la decisión de no cerrar el boquete por donde se sigue filtrando el agua en 'Caregato'.

"Las máquinas que se dispusieron son insuficientes y de remate hoy el señor de Gestión del Riesgo (Javier Pava) anuncia que no va a cerrar 'Caregato'. Eso es inaceptable para nosotros", dijo Espinosa.

"Eso es porque el señor de Gestión del Riesgo no vive allá dentro del agua como está la gente nuestra en La Mojana, porque no ha perdido sus cultivos. Rechazamos esa declaración. Él tiene que cumplirle a la región", agregó.

El mandatario sucreño afirmó que ha convocado a sus colegas de Córdoba y Bolívar para que juntos busquen una solución.

"Si no lo va a resolver la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tiene la competencia, nos va tocar entrar a los gobiernos locales a resolverlo, pero hay que cerrar 'Caregato', porque la gente nuestra no puede vivir toda la vida debajo del agua", dijo.

Por su parte, el director Pava espera que en un mes aproximadamente, con los trabajos que se están ejecutando actualmente La Mojana , se alcance a redireccionar un 80% del cauce original de l río Cauca por el Canal de la Esperanza.

