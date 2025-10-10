Persiste alerta por lluvias en la región Caribe: se esperan intensas precipitaciones

El Ideam mantiene alertas amarilla y naranja por tiempo lluvioso en gran parte del Caribe colombiano por cuenta de las fuertes precipitaciones que estarán presentándose en las próximas horas, debido al tránsito de varias ondas tropicales, en especial, la número 42 de la temporada que se ubica en el mar Caribe central y está provocando tormentas dispersas sobre el norte del territorio colombiano.

Según el Ideam, este viernes se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, sobre sectores de la plataforma marítima y continental del Caribe colombiano, incluyendo algunas zonas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Agrega que las lluvias más intensas son probables en sectores del norte y sur de Magdalena, Cesar, en zonas puntuales o aisladas del sur de Córdoba, norte y centro de Bolívar, nororiente y occidente de La Guajira.

De igual manera, en Barranquilla se estiman condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias a lo largo de la jornada, mientras que en Cartagena se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias en las primeras horas del día y más intensas al final de la tarde o en la noche.

Importante aclarar que la Tormenta Tropical Jerry, que se localiza a unas 90 millas náuticas al este de las Islas de Sotavento, "no presenta afectaciones directas sobre Colombia", según ha reportado el Ideam a partir de la trayectoria pronosticada.