En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Persiste alerta por lluvias en la región Caribe: se esperan intensas precipitaciones

Persiste alerta por lluvias en la región Caribe: se esperan intensas precipitaciones

Las lluvias se derivan del paso de una onda tropical, que se desprendió de la tormenta Jerry. Este ciclón, no obstante, no tendrá ninguna incidencia sobre el territorio colombiano.

Las lluvias más intensas se esperan para este sábado.
Las lluvias más intensas se esperan para este sábado.
BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El Ideam mantiene alertas amarilla y naranja por tiempo lluvioso en gran parte del Caribe colombiano por cuenta de las fuertes precipitaciones que estarán presentándose en las próximas horas, debido al tránsito de varias ondas tropicales, en especial, la número 42 de la temporada que se ubica en el mar Caribe central y está provocando tormentas dispersas sobre el norte del territorio colombiano.

Según el Ideam, este viernes se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, sobre sectores de la plataforma marítima y continental del Caribe colombiano, incluyendo algunas zonas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Agrega que las lluvias más intensas son probables en sectores del norte y sur de Magdalena, Cesar, en zonas puntuales o aisladas del sur de Córdoba, norte y centro de Bolívar, nororiente y occidente de La Guajira.

Le puede interesar: Lluvias afectan la prestación del servicio de agua potable en Valledupar y Sincelejo

De igual manera, en Barranquilla se estiman condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias a lo largo de la jornada, mientras que en Cartagena se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias en las primeras horas del día y más intensas al final de la tarde o en la noche.

Importante aclarar que la Tormenta Tropical Jerry, que se localiza a unas 90 millas náuticas al este de las Islas de Sotavento, "no presenta afectaciones directas sobre Colombia", según ha reportado el Ideam a partir de la trayectoria pronosticada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ideam

Pronóstico del clima

Lluvias en Colombia

Costa Caribe

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad