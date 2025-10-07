En vivo
Lluvias afectan la prestación del servicio de agua potable en Valledupar y Sincelejo

Lluvias afectan la prestación del servicio de agua potable en Valledupar y Sincelejo

En Valledupar los elevados niveles de turbiedad del río Guatapurí, zona de captación del líquido, han obligado a suspender el servicio en diferentes momentos.

Referencia agua potable.
Referencia agua potable.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Los torrenciales aguaceros que han caído en los últimos días en la cima de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en la cuenca alta, media y baja del río Guatapurí, han aumentado la turbiedad del agua en la zona de captación o bocatoma del acueducto de Valledupar, a tal punto que han tenido que suspender el servicio por varias horas para evitar que el preciado líquido llegue con dudoso aspecto a los hogares.

José Luis Palomino, agente especial de Emdupar, advierte que en los próximos días esta intervenida empresa de acueducto podría verse en la necesidad de realizar nuevos cortes de agua, ya que los pronósticos indican un 75 % de probabilidades de lluvias para las próximas 72 horas y esto podría seguir disparando los niveles de turbiedad del río Guatapurí.

"La turbiedad se ha elevado ostensiblemente a más de 2.000 NTU (valores superiores a 5 NTU pueden indicar problemas en el agua o afectar la desinfección). Por ello se ha informado a la ciudadanía que es pertinente reservar agua en sus residencias, porque es eminente que por la creciente siga subiendo la turbiedad y nos veamos obligados a suspender el servicio", expresó el funcionario.

Agregó que en estos momentos Emdupar, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar están gestionando “la construcción del reservorio de agua cruda que permitiría, tanto en invierno como en verano, tener una importante reserva para el municipio de Valledupar”.

Situación en Sincelejo

Pero si en Cesar llueve, en Sucre no escampa y es por eso que en Sincelejo siguen padeciendo con los estragos que han causado las lluvias al acueducto municipal, tanto así que la empresa Veolia continúa la entrega de agua con carrotanques para poder abastecer a los barrios afectados y garantizar que las comunidades puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Se esperaba que el servicio de agua estuviera restablecido por completo el pasado fin de semana; sin embargo, la contingencia se mantiene y por ella la empresa Veolia sostiene que continuará el suministro apoyándose en los envíos de carrotanques.

