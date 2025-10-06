Petro responde a padre de soldado muerto en Cesar: “No hay que matarse por el amor”

Las palabras del presidente Gustavo Petro sobre la muerte del soldado Carlos José Mejía abrieron un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre su muerte ocurrida en Curumaní, Cesar.

El mandatario abordó el tema con una extensa reflexión pública en la que aseguró que “no hay que matarse por el amor”, mensaje que surgió tras la polémica generada por la reacción del padre del militar.

En su pronunciamiento, publicado en su cuenta de X, el presidente explicó que su referencia al amor no tenía relación con el entorno familiar del joven, sino con el sentimiento del enamoramiento, al que definió como uno de los impulsos naturales más poderosos del ser humano.

“Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano”, escribió.



El enamoramiento es ni más ni menos, el sentimiento que permite la… https://t.co/WA62iPYiwP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2025

Petro amplió su reflexión asegurando que la vida está en constante transformación y que el amor, aunque a veces se torne en dolor, no debería conducir a la muerte.

“Matarse por una mujer que se pierde, mucha vida que se convierte en muerte. Yo soy un amante de la vida, y a todo joven hombre le aconsejaría que cuando el corazón se entrega a una mujer, debe hacerse con todo, a profundidad”, expresó, antes de agregar que “el amor es también un fluido y una energía, y como energía se transforma, fluye, pero permanece”.

Las declaraciones del jefe de Estado llegaron luego de que el caso de Carlos José Mejía, un soldado profesional, generara conmoción nacional.

Según informó el propio presidente, citando la Fiscalía 19, el uniformado se habría quitado la vida y dejó una nota dirigida a su madre. “No cayó en combate. Quizá falló la educación, quizá falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía se suicidó. Acompaño a su padre en su dolor y reflexión”, escribió Petro días antes del mensaje más extenso.

Sin embargo, las palabras iniciales del mandatario no fueron recibidas con agrado por el padre del soldado, Luis Carlos Mejía Acuña, quien difundió un video en el que pidió respeto por el duelo de su familia. “En nombre de su alma, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”, expresó.

En Nombre de la Memoria de Mi Hijo le Pido Respeto Por Nuestro Dolor. @petrogustavo no queremos Nada de Ud.

Somos una Familia Humilde pero Honesta. pic.twitter.com/h6UyjXovHI — Luis Carlos Mejia (@luiscarlosmeji7) October 4, 2025

El padre también se dirigió directamente al presidente: “A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa porque no necesito nada de usted, no necesito nada de su gobierno. Respete nuestro dolor, y no lo quiero ver por mi casa”.

En esa misma grabación, Mejía Acuña destacó la historia de su hijo, describiéndolo como un joven formado en valores y cariño dentro de una familia humilde.

“Mi hijo puede que no tuviera un televisor, que no tuviera un cuarto para él solo, que no usara ropa de marca, que no tuviera zapato fino, pero le puedo garantizar, presidente, que si alguna cosa no le faltó a mi hijo fue amor”, dijo.

La controversia entre ambos mensajes derivó en un amplio debate público sobre la salud mental en las Fuerzas Militares y la necesidad de fortalecer los programas de acompañamiento psicológico dentro del Ejército.

Mientras tanto, el presidente reiteró que su intención no fue politizar el hecho, sino invitar a una reflexión sobre la vida. “Si hubiera estado ahí, lo abrazó y le cuento mi experiencia y hubiera podido enseñarle algunas cosas”, escribió, insistiendo en su mensaje final: “No hay que matarse por el amor”.