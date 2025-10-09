Inicia la segunda temporada de lluvias del año en el Valle del Cauca

Comenzó la segunda temporada de lluvias del año, así lo dieron a conocer las autoridades ambientales en el Valle del Cauca, las cuales confirmaron que ya están activos todos los protocolos de emergencia para atender cualquier situación que se registre en el departamento.

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, se prevé que el pico máximo que se tendrá con estas lluvias será a finales de octubre y principios del mes noviembre.

“Ya se han presentado lluvias fuertes pero estas se van incrementando en cantidad en este mes, nos espera bastantes precipitaciones. Estamos atentos de creciente súbitas , deslizamiento en la ladera , inundaciones y tormentas eléctricas”, explicó Saúl Ramírez, técnico en meteorología de la CVC.

Los principales ríos del departamento están siendo constantemente vigilados por los organismos de socorro. En Cali por ejemplo, la zona de la ladera es la que correría mayor riesgo de emergencias.



“Cuando llega esta temporada estamos preparados en todo momento para enfrentar esta situación, especialmente en los sitios aledaños al río Cauca y Pance”, dijo Ramírez .

Las autoridades de gestión en riesgo están en alerta para atender cualquier tipo de emergencias tras las fuertes lluvias .