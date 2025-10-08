Pronostican lluvias en el Caribe por el paso de una onda tropical

Para las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en la región Caribe, derivadas del tránsito de la onda tropical número 41 de la temporada que, sumada a la vaguada monzónica y a un sistema de baja presión en la zona del Darién, seguirá incrementando la nubosidad y las precipitaciones.

La onda tropical avanza sobre el mar Caribe en dirección hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; sin embargo, las lluvias se esperan en gran parte de la región, siendo que las precipitaciones más significativas caerían en la zona de La Mojana y en inmediaciones del Golfo de Urabá.

"Para las horas de la tarde (del miércoles), se espera incremento de la nubosidad y de la humedad, con probables lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en otros sectores del litoral Caribe de Colombia, especialmente en el centro y sur de La Guajira, amplios sectores del Magdalena, especialmente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba", detalló José David Garavito, meteorólogo del Ideam.

Estas condiciones lluviosas podrían extenderse hasta el fin de semana, con mayor intensidad entre viernes y sábado, por lo que la recomendación a la ciudadanía es mantenerse alerta para evitar cualquier emergencia durante esta semana de receso escolar, sobre todo para quienes tienen planes al aire libre en los próximos días.



Vale anotar que la tormenta tropical Jerry, que avanza con dirección al norte sobre el océano Atlántico, no tendrá incidencia directa sobre el territorio colombiano; sin embargo, podría influir en la dirección de los vientos y favorecer también el tiempo lluvioso.