Armada Nacional incauta aproximadamente dos toneladas de cocaína en mar Caribe

Miembros de Guardacostas de la Armada de Colombia incautaron 1,9 toneladas de clorhidrato de cocaína en el mar Caribe, tras encontrar el estupefaciente oculto dentro de un contenedor a bordo de un buque de carga marítimo con destino a España.

La operación se desarrolló durante las labores de control y vigilancia que adelanta la institución naval, cuando fue detectada una embarcación de alto bordo contaminada con alcaloides mientras transitaba por aguas nacionales.

Al recibir la información, una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Cartagena, junto con un canino antinarcóticos, se desplazó hasta la embarcación para realizar el procedimiento de visita e inspección. Durante el registro, fueron hallados 80 costales rectangulares de color negro ocultos dentro de un contenedor.

El material fue trasladado a un lugar seguro en Cartagena, donde miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron las diligencias judiciales correspondientes, confirmando que se trataba de 1.978 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según las autoridades, esta cantidad tendría un valor aproximado de 193 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.

Aunque no se registraron capturas durante la operación, el estupefaciente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales pertinentes.