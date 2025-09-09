Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército destruyó cuatro laboratorio de cocaína en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia

Ejército destruyó cuatro laboratorio de cocaína en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia

Las acciones se llevaron a cabo en Cáceres y Valdivia. En esta última población combates dejaron un soldado herido y un ilegal neutralizado.

Laboratorios de coca destruidos en Antioquia (1).jpg
Laboratorios de coca destruidos en Antioquia.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:51 p. m.

Acciones ofensivas por parte del Ejército desplegadas en el Norte y Bajo Cauca antioqueño propinaron un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo percibidas a partir de la producción de cocaína.

Tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscritas a la Décima Primera Brigada, identificaron y destruyeron cuatro laboratorio para el procesamiento de esta sustancia: dos de ellos pertenecientes al Clan del Golfo, uno a la guerrilla del ELN y otro más al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los operativos se llevaron a cabo en la veredas Puerto Rico y Zapatillo del municipio de Valdivia, así como en la vereda Bejuquillo del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca del departamento.

En los laboratorios fueron hallados en total 1.2 toneladas de hoja de coca, 180 galones de base de coca en suspensión y 140 galones de gasolina.

De igual manera, fueron incautados y destruidos 500 galones de ACPM, 600 galones de pasta base de coca líquida, 160 kilos de cemento y 55 canecas, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de estas actividades ilícitas con las que se podían producir hasta 100 mil dosis del estupefaciente.

destruccion-de-laboratorioas-en-antioquia.jpg
Destrucción de laboratorio en Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.

También, en las últimas horas durante combates con el Clan del Golfo en la vereda Pensilvania del municipio de Valdivia, el Ejército logró la neutralización de un miembro del grupo armado y la incautación de material de intendencia.

Publicidad

Un soldado profesional resultó herido en medio de los enfrentamientos y fue trasladado a Medellín para recibir atención médica.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Clan del Golfo

Disidencias Farc

ELN

Noticias de hoy