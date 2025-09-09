Ejército destruyó cuatro laboratorio de cocaína en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia

Acciones ofensivas por parte del Ejército desplegadas en el Norte y Bajo Cauca antioqueño propinaron un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo percibidas a partir de la producción de cocaína.

Tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscritas a la Décima Primera Brigada, identificaron y destruyeron cuatro laboratorio para el procesamiento de esta sustancia: dos de ellos pertenecientes al Clan del Golfo, uno a la guerrilla del ELN y otro más al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Los operativos se llevaron a cabo en la veredas Puerto Rico y Zapatillo del municipio de Valdivia, así como en la vereda Bejuquillo del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca del departamento.

En los laboratorios fueron hallados en total 1.2 toneladas de hoja de coca, 180 galones de base de coca en suspensión y 140 galones de gasolina.

De igual manera, fueron incautados y destruidos 500 galones de ACPM, 600 galones de pasta base de coca líquida, 160 kilos de cemento y 55 canecas, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de estas actividades ilícitas con las que se podían producir hasta 100 mil dosis del estupefaciente.

Destrucción de laboratorio en Antioquia. Foto: Ejército Nacional.

También, en las últimas horas durante combates con el Clan del Golfo en la vereda Pensilvania del municipio de Valdivia, el Ejército logró la neutralización de un miembro del grupo armado y la incautación de material de intendencia.

Un soldado profesional resultó herido en medio de los enfrentamientos y fue trasladado a Medellín para recibir atención médica.