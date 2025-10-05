Procuraduría solicita a la Alcaldía de Cartagena el plan para el traslado de Bazurto

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Cartagena entregar el plan de acción para iniciar el traslado del mercado de Bazurto, una orden judicial que lleva 15 años sin ejecutarse.

La petición se enmarca dentro de una acción preventiva que busca garantizar que las decisiones administrativas vinculadas a este proceso tengan respaldo jurídico, participación de los actores involucrados y claridad frente al impacto social.

Según el Ministerio Público, la administración liderada por el alcalde Dumek Turbay deberá remitir el documento que detalle cómo se proyecta iniciar el traslado, qué etapas se contemplan y qué entidades, gremios y comunidades hacen parte del proceso. En su requerimiento, la Procuraduría pidió incluir la relación de vendedores, comerciantes, trabajadores, asociaciones, comunidades vecinas y demás actores que se verían afectados o involucrados en la reubicación.

El órgano de control señaló que esta verificación se realiza con el fin de acompañar las decisiones que se adopten y generar seguridad jurídica y social en torno al proyecto. Además, recalcó que el traslado del mercado tiene un carácter estratégico para Cartagena por los impactos en movilidad, seguridad alimentaria, logística y renovación urbana.



El mercado de Bazurto es el principal centro de abastos de la ciudad, pero desde 2010 existe una orden del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó su traslado por la afectación ambiental en barrios como Martínez Martelo. Sin embargo, los sucesivos gobiernos locales no han concretado el proceso, lo que ha mantenido abierta la discusión sobre su futuro y la responsabilidad institucional en su ejecución.

El alcalde Dumek Turbay, en declaraciones recientes, planteó tres posibles zonas para la reubicación: Turbana, Arjona o Santa Rosa de Lima. En septiembre anunció que la Gobernación de Bolívar fue vinculada a las mesas técnicas con el objetivo de buscar una alianza territorial que permita concretar la central de abastos fuera del perímetro urbano actual.

“Vinculamos también al Gobierno Departamental porque hemos dicho que parte del abastecimiento tendría que ubicarse en alianza con la Gobernación y con algún municipio de Bolívar, llámese Turbana, Arjona o Santa Rosa del Norte. Ese es el futuro, o sea, el mercado ya no puede seguir allí, ese es un tema realmente costoso”, dijo el mandatario local.

Publicidad

La Procuraduría señaló que su intervención preventiva busca respaldar los consensos que se alcancen entre las partes y asegurar que la ejecución del traslado se realice de forma armónica y concertada, sin desconocer los derechos de quienes dependen económicamente del mercado.