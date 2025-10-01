Tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, adscritas a la Novena Brigada, incautaron 99 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante un puesto de control en zona rural del municipio de La Plata.

El operativo se desarrolló cuando los soldados ordenaron detener un vehículo tipo furgón que se desplazaba desde el Cauca. El conductor, al notar la presencia militar, abandonó el automotor y huyó hacia un área boscosa. Durante la inspección, los uniformados hallaron modificaciones en la estructura del vehículo que ocultaban 99 paquetes rectangulares envueltos en plástico con la droga en su interior.

Incautan casi 100 kilos de cocaína en carreteras del Huila: iban escondidos en un furgón Foto: suministrada

De acuerdo con las primeras verificaciones, el cargamento pertenecería a la estructura Hernando González Acosta, brazo del grupo armado residual liderado por alias ‘Iván Mordisco’, una de las disidencias de las Farc que mantiene presencia en el sur del país y utiliza el narcotráfico como principal fuente de financiación.

Las autoridades estiman que la droga incautada tendría un valor cercano a 12.000 millones de pesos en el mercado nacional y 3,2 millones de dólares en el internacional. Con esta operación, se evitó la circulación de aproximadamente 188.000 dosis de cocaína y se cerró temporalmente una de las rutas empleadas para la salida de estupefacientes al exterior.



El vehículo y el material incautado quedaron bajo custodia del CTI de la Fiscalía, entidad que asumirá las investigaciones correspondientes para avanzar en el proceso de judicialización.