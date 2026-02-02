En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Lluvias dejan afectaciones en 13 municipios de Antioquia: 11 son en el Urabá

Lluvias dejan afectaciones en 13 municipios de Antioquia: 11 son en el Urabá

Antioquia inicia el segundo mes de 2026 bajo el agua: especialmente en Urabá se han reportado graves emergencias y daños.

