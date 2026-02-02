Lluvias dejan afectaciones en 13 municipios de Antioquia: 11 son en el Urabá

La inclemencia de las lluvias de los últimos días no solo ha afectado a la ciudad de Medellín, por el agua también está generando serios riesgos y daños en 13 municipios de Antioquia, 11 de ellos en la subregión de Urabá.

Así lo confirmó en las últimas horas el gobernador Andrés Julián Rendón, quien indicó que al tiempo que avanza la llegada de kits para las familias afectadas que se estiman en unas 1.400, este lunes habrá un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo para conocer en detalle lo que viene ocurriendo con estas emergencias.

En el caso de Urabá los municipios más afectados han sido Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, Murindó y San Pedro de Urabá. El desbordamiento de ríos y quebradas ha generado inundaciones en viviendas, vías públicas y diferentes cultivos, especialmente de plátano y banano.

"Esperamos poder llegar a todos los sitios donde se encuentran las familias afectadas y poder así brindarles ayudas o por lo menos darles la información de cómo poder salir al medio porque es mucha el agua que ha caído y muchas partes del municipio y de la región que se encuentran inundadas", indicó Elkin Darío Echavarría, comandante del Cuerpo de Bomberos de Apartadó.



En el corregimiento de San Juancito, en San Juan de Urabá, las fuertes lluvias provocaron la pérdida total de extensos cultivos de plátano, mientras que en Apartadó daños en el puente de la vereda La Balsa tiene incomunicados a los corregimientos de La Victoria, Caracolí y San José de Apartadó.

No obstante, el panorama no es muy diferente en Necoclí donde líderes sociales como Fredy Marín piden ayuda urgente de los diferentes gobiernos.

"Muchas hectáreas de plátano, maracuyá, yuca, ñame, piña están en el suelo. Todo el municipio de Necoclí está hoy en un fenómeno invernal. Queremos la ayuda del gobierno nacional, departamental y local para ayudar a los campesinos, a los empresarios del campo, porque hay mucha afectación", aseguró.

Publicidad

Las alertas se mantienen ante la continuidad de los eventos lluviosos y el riesgo por el aumento en diferentes ríos y quebradas de la subregión. Por esto, Daniel Galeano, director encargado del Dagran, invitó a la comunidad a informar oportunamente cualquier novedad y tomar medidas de autoprotección.

"Evite transitar por vías inundadas, que esté verificando la coloración de los afluentes, la disminución o el aumento del caudal, y sobre todo, que si existe alguna cadena de mensajes, verifiquen esta información en los sitios oficiales de Sama y Deldagrano", agregó Galeano.

Según el gobernador Rendón otros municipios afectados, principalmente en materia vial, son Betulia, Urrao, Venecia, Frontino, San Rafael y Argelia donde los respectivos consejos locales de gestión del riesgo consolidan las afectaciones para definir acciones que permitan solucionar las novedades.