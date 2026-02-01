Lluvias dejan más de 1.200 familias damnificadas en Urabá: hay daños en cultivos, vías y viviendas

Un inicio de año pasado por lluvias para la subregión de Urabá genera zozobra en los habitantes y preocupación en autoridades y organismos de gestión del riesgo que avanzan en la atención de las afectaciones derivadas por cuenta de las fuertes precipitaciones de las últimas horas.

Y es que según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, son al menos 1.213 familias de localidades como Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, Murindó y San pedro de Urabá las que han resultado damnificadas por emergencias en vías, viviendas y cultivos.

Por ejemplo, en el corregimiento de San Juancito, en San Juan de Urabá, las fuertes lluvias provocaron la pérdida total de extensos cultivos de plátano, mientras que en Apartadó daños en el puente de la vereda La Balsa tiene incomunicados a los corregimientos de La Victoria, Caracolí y San José de Apartadó.

Inundaciones en Urabá. Suministrada

Las alertas se mantienen ante la continuidad de los eventos lluviosos y el riesgo por el aumento en diferentes ríos y quebradas de la subregión. Por esto, Daniel Galeano, director encargado del Dagra, invitó a la comunidad a informar oportunamente cualquier novedad y tomar medidas de autoprotección.



"Evite transitar por vías inundadas, esté verificando la coloración de los afluentes, la disminución o el aumento del caudal, y sobre todo, que si existe alguna cadena de mensajes, verifiquen esta información en los sitios oficiales de Sama y del Dagrán", advirtió el funcionario.

Las autoridades de gestión del riesgo en Antioquia aseguraron que ya está desplegada toda la capacidad técnica y la entrega de ayudas humanitarias para atender a los damnificados, al tiempo que avanzan en los diferentes municipios la consolidación de daños y afectados.