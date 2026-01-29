Gobernación, Proantioquia y CFA firman convenio por 500.000 dólares para desarrollo en Urabá

En medio de las dificultades que tienen las comunidades en Urabá, este jueves se firmó un convenio entre el Banco de Desarrollo para América Latina – CAF, la Gobernación de Antioquia y Proantioquia, que contempla una cooperación técnica inicial de 500.000 dólares, con posibilidad de ampliarse hasta un millón de dólares, destinados a la estructuración de proyectos estratégicos para la región.

El acuerdo de entendimiento permitirá avanzar en la estructuración del Plan Maestro para el desarrollo integral de esta subregión, tras un encuentro entre el gobernador Andrés Julián Rendón y directivos de la CAF, con acompañamiento de Proantioquia.

Sergio Díaz-Granados, presidente de la institución multilateral, destacó que, desde la entidad, se avanzó, además, en una resolución para impulsar el Tren del Café, que conectará a los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda.

“Desde la CAF reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de las regiones. Este acuerdo permitirá aportar conocimiento técnico y recursos para estructurar proyectos que impulsen la competitividad, la inclusión social y el crecimiento económico de Urabá”, indicó.



Por su parte, Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, destacó la importancia de sumar capacidades entre el sector público, privado y la banca multilateral para lograr impactos sostenibles:

“Urabá necesita una visión compartida y de largo plazo. Este acuerdo es una muestra de cómo la articulación entre instituciones permite construir proyectos bien estructurados, que generen desarrollo, empleo y bienestar para la región”, afirmó.

"Aquí no hablamos solo de infraestructura, hablamos de dignidad, de oportunidades y de cohesión territorial. El respaldo técnico y financiero de la CAF consolida una alianza público-privada de más de 25 instituciones de la región, Antioquia y del país, que ha pasado del diagnóstico a la acción, con gobernanza, con visión de largo plazo y, sobre todo, con proyectos concretos", detalló la presidenta.

