Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Gobernación, Proantioquia y CFA firman convenio por 500.000 dólares para desarrollo en Urabá

Gobernación, Proantioquia y CFA firman convenio por 500.000 dólares para desarrollo en Urabá

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, estos recursos se complementarán con las inversiones del ente departamental en materia de acueducto, infraestructura vial y otros programas sociales.

