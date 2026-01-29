En menos de una semana van dos golpes a la minería ilegal en Antioquia

Con estos dos operativos en contra de la minería ilegal, ya van tres afectaciones a la minería ilegal en el departamento de Antioquia en lo que va corrido del 2026. El primer caso se registró a principios de año en las veredas Guacas Arriba del municipio de San Roque y Otu en Remedios. El turno ahora fue para los municipios de Fredonia, Buriticá y Zaragoza

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la primera operación militar se llevó a cabo en la vereda Puente Iglesias, municipio de Fredonia, donde tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, intervinieron tres unidades de producción minera ilegal. inutilizando tres dragas tipo buzo, tres plataformas metálicas, siete motores diésel y varios artefactos más. Además, fueron capturados 4 sujetos en flagrancia.

El segundo operativo se desplegó en el sector Los Arados, municipio de Buriticá, allí, soldados del Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, intervinieron seis unidades de extracción minera ilegal logrando la incautación y destrucción de 17 generadores de aire, dos motobombas, un motor eléctrico, 11 taladros, un soldador, siete motosierras y cuatro motores diésel eléctricos.

Finalmente, en el sector conocido como vereda Caño Tres, del municipio de Zaragoza, en el bajo Cauca Antioqueño. Tropas del Batallón de Selva N.° 57, ubicaron 5 dragas tipo buzo, una excavadora, 4 motores industriales, 4 motobombas, 4 clasificadoras y 200 galones de ACPM, que posteriormente fueron destruidos de manera controlada.



El Teniente Coronel Sergio Andrés Navas Serrano, comandante del batallón de Selva N.º 57, explicó lo sucedido.

“Este material estaba siendo empleado para la extracción ilícita del oro de aproximadamente 9.500 gramos al mes y esto equivale aproximadamente a 4.700 millones de pesos. Con este el resultado se afectan a las economías ilícitas, golpeando directamente al Clan del Golfo”.

Después de hacer un avalúo del material destruido, en los tres operativos, las autoridades informaron que estos artefactos tendrían un costo aproximado de 1.678 millones de pesos, dejando como consecuencia la afectación de la capacidad financiera de estas estructuras ilegales dedicadas a la minería ilegal.

De acuerdo con la información aportada por inteligencia militar, los elementos destruidos pertenecían al grupo armado Clan del Golfo, y con la destrucción de los mismos serían afectados en sus ingresos, dejando de percibir cerca de 4.800 millones de pesos al mes.