En menos de una semana van dos golpes a la minería ilegal en Antioquia

En menos de una semana van dos golpes a la minería ilegal en Antioquia

Las afectaciones a esta práctica se dieron en los municipios de Fredonia, Buriticá y Zaragoza. El Ejército Nacional destruyó maquinaria avaluada en casi $1.600 millones

