En menos de cinco horas fueron asesinadas cinco personas en el Suroeste de Antioquia

La violencia en el departamento de Antioquia no para y ahora es el Suroeste antioqueño, quien sufre las consecuencias del complejo panorama de orden público con el asesinato de cinco personas recientemente como confirmaron algunas autoridades a nivel departamental.

En el municipio de Tarso tres personas fueron asesinadas a 50 minutos del casco urbano por hombres armados. Según el reporte preliminar, el hecho violento obedecería a una disputa armada entre el Clan del Golfo y Los Pacheco, quienes estarían en una guerra frontal por el control del territorio.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, habló sobre una de las víctimas, expresidenta de la JAC.

"Había entregado como presidente de Junta hace 7 meses, pero era una señora conocida en la zona. Hay una confrontación presente, de hecho, entre Los Pacheco y el Clan del Gol. De hecho, Los Pacheco tienen una injerencia entre Jericó, Tarso y Pueblorrico", indicó Muñoz



Pero este no es el único escenario violento en el Suroeste antioqueño, ya que en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes hombres armados sacaron a dos personas de un velorio y luego las asesinaron sin conocerse los motivos de este ataque armado.

Muñoz explicó que lo que ocurre en esta zona del departamento son temas asociados a las rentas ilícitas y posibles irregularidades que habrían sido la causa de la muerte de los dos hombres.

"Es netamente Clan del Golfo. Lo preliminar que se tiene es que, al parecer, habría un tema de ajuste de cuentas por una discusión interna entre ellos. Un tema como de un dinero que parece ser que se perdió, que no se reportó", explicó el uniformado.

De momento, las autoridades a nivel local y departamental tratan de saber con exactitud cómo ocurrieron los hechos a través de un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que se espera se conozca con exactitud quiénes fueron los autores materiales de los hechos.