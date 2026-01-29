Desde Antioquia piden que se reafirme recompensa contra alias ‘Calarcá’ reunión Petro- Trump

A pocos días de la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que la reunión con Donald Trump sea el escenario para que se hable de alias 'Calarcá' y cómo se va a materializar la recompensa que hay por quienes mataron a 13 policías en Amalfi.

Luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ratificara la recompensa de 5 millones de dólares por los responsables del atentado en donde fueron asesinados 13 policías en el municipio de Amalfi, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó fuertemente al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario departamental expresó que la reunión de Petro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe ser el escenario para que se hable sobre alias 'Calarcá', responsable del ataque contra el helicóptero en el Nordeste antioqueño, y cómo se va a materializar la recompensa por los criminales.

Rendón afirmó que espera con ansias las conclusiones de la reunión que tendrán Petro y Trump en Washington, ya que no sabe qué dirá el presidente colombiano cuando toquen el tema de la lucha contra el narcotráfico o la Paz Total.



“Yo lo que quiero ver es que le va a explicar Petro al gobierno americano donde supuestamente está alineado en la lucha con el narcotráfico, pero aquí mantiene conversaciones activas con el Clan del Golfo, con las Farc, con el ELN. Yo quiero ver el qué va a explicar, cuál es su compromiso real de combatir el narcotráfico”, aseguró.

El gobernador de Antioquia recordó que alias 'Calarcá', que tiene bajo su mando al temido Frente 36 que habría ejecutado el atentado en Amalfi, tiene la orden de captura levantada por el Gobierno nacional y que está dentro de las negociaciones de la Paz Total, por lo que aseguró que, “goza de total impunidad en Colombia”.

Hay que mencionar que las autoridades en el departamento de Antioquia han sido tajantes al rechazar la implementación de diálogos con grupos como el Clan del Golfo, ELN o disidencias que según ha manifestado en varias oportunidades Rendón, ha crecido de manera notable su presencia en el departamento en los últimos meses.