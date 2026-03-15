Accidente fatal en concurrida vía quedó grabado: cuatro muertos tras choque múltiple con tractomula

Los accidentes de tránsito pueden ocurrir en cualquier momento, ya sea por una falla técnica o por factores humanos. Según estadísticas, la mayoría de los siniestros ocurren por culpa de la persona que está al volante, pues el 95 % de las colisiones son causadas por errores humanos.

A diario, en alguna parte del mundo, se registra una gran cantidad de accidente de tránsito, que, la mayoría de las veces, cobra la vida de alguna persona. Esta situación se repitió en Guatemala donde cuatro personas perdieron la vida debido a un incidente que involucró una tractomula.

Choque múltiple deja cuatro muertos en Guatemala

Un aparatoso choque múltiple registrado en la autopista Palín–Escuintla, en Guatemala, dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos, según informaron medios locales.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una tractomula perdió el control de la unidad pesada y terminó impactando contra otros vehículos que circulaban por la carretera. Entre los automotores involucrados se encuentran al menos otro camión de carga, un automóvil particular y una motocicleta.



La fuerza del impacto fue tal que varios de los vehículos fueron arrastrados por varios metros tras la colisión, generando una escena de gran magnitud sobre la vía.

Personas en otros vehículos que se encontraban en el lugar estaban grabando cuando el terrible accidente ocurrió; lastimosamente, también fueron alcanzados por la colisión.



VIDEO: momento exacto del accidente

Tras el choque, se formó una densa capa de humo que dificultó la visibilidad en el área, lo que complicó los primeros momentos de auxilio y la evaluación de los daños.

Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a los afectados. De acuerdo con reportes locales, varias personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 11 meses de edad, quien fue trasladado junto a los otros lesionados a centros asistenciales cercanos.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.