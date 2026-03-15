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Blu Radio  / Mundo  / Accidente fatal en concurrida vía quedó grabado: cuatro muertos tras choque múltiple con tractomula

Accidente fatal en concurrida vía quedó grabado: cuatro muertos tras choque múltiple con tractomula

Un aparatoso choque múltiple ocurrió en una concurrida vía, el hecho dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos.

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