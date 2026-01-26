En vivo
Blu Radio  / Nación  / Piden al Consejo de Estado suspender decreto que crea zonas de ubicación para el Clan del Golfo

Piden al Consejo de Estado suspender decreto que crea zonas de ubicación para el Clan del Golfo

A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.

clan-golfo-afp.jpg
Un soldado monta guardia junto a un muro cubierto de grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, durante un paro minero en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de marzo de 2023.
AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

