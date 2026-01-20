En vivo
Universidad Nacional podría convocar nueva elección de rector tras respuesta del Consejo de Estado
Primicia

Universidad Nacional podría convocar nueva elección de rector tras respuesta del Consejo de Estado

El Consejo de Estado rechazó la aclaración solicitada por el Ministerio de Educación y señaló que no le corresponde definir la designación del rector de la Universidad Nacional, lo que abre la posibilidad de que la institución evalúe una nueva elección.

