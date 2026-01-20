Blu Radio conoció el documento mediante el cual el Consejo de Estado respondió al Ministerio de Educación y rechazó la solicitud de aclaración presentada luego del fallo que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Con esta decisión, el alto tribunal fijó el alcance de la sentencia y descartó interpretaciones adicionales sobre la designación de la rectoría.

La solicitud de aclaración fue elevada por el Ministerio de Educación tras la controversia generada por la decisión judicial, que dejó sin efectos la elección de Múnera y abrió un debate jurídico sobre la situación de José Ismael Peña, quien había ocupado previamente el cargo. En particular, el Ministerio pidió que se precisara si del fallo podían derivarse órdenes implícitas, como la posibilidad de volver a nombrar a Peña como rector, o si únicamente debían cumplirse las instrucciones expresamente señaladas en la parte resolutiva de la sentencia.

Universidad Nacional podría convocar nueva elección de rector tras respuesta del Consejo de Estado

En el documento, de seis páginas, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la aclaración solicitada. El tribunal consideró que el Ministerio de Educación no estaba legitimado para actuar de manera autónoma dentro del proceso judicial y que su intervención dependía de la posición asumida por la parte demandada.



El Consejo de Estado también señaló que no le corresponde definir quién debe ser designado como rector de la Universidad Nacional. Así las cosas, cualquier decisión sobre la rectoría deberá ser evaluada y adoptada por el Consejo Superior Universitario, conforme a sus competencias.

Blu Radio consultó al viceministro de Educación, Ricardo Moreno, quien fue el que presentó la solicitud de aclaración ante el Consejo de Estado. El viceministro indicó que no se volverá a nombrar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Mientras se define si se abre nuevamente un proceso de votación para elegir rector en propiedad, Andrés Felipe Mora continuará ejerciendo como rector encargado de la institución.