Si visita Medellín, debe conocer este restaurante: apuesta por traer nuevos sabores a Colombia

Medellín no solo se recorre con la mirada, también se descubre a través del paladar. Para quienes llegan a la ciudad buscando planes distintos en la noche o una comida especial en El Poblado, la oferta asiática empieza a convertirse en una parada obligada. Entre las nuevas aperturas, hay un lugar que está dando de qué hablar por su manera diferente de presentar la cocina china.



Innovadora propuesta de cocina contemporánea en Medellín

Cena en Pato Pekín, de El Poblado Suministrado

En el corazón de Manila, en El Poblado, se encuentra Pato Pekín, una alternativa pensada para quienes quieren salir del circuito tradicional y probar algo con carácter propio. Aquí la invitación es sentarse, pedir al centro de la mesa y recorrer distintos sabores en grupo.

La propuesta combina ingredientes de Asia y Colombia, respetando técnicas tradicionales pero con una presentación contemporánea. No es el típico restaurante de comida china rápida; es una experiencia diseñada para disfrutar sin afán, ideal para una cena especial, una celebración o simplemente para sumar un buen recuerdo gastronómico al viaje.

“Queríamos alejarnos de la idea tradicional que existe alrededor de la cocina china en la ciudad y construir una propuesta que honrara su técnica y su profundidad cultural, pero presentada desde una visión contemporánea”, explicó Luke Pollard, socio fundador.



Un plan perfecto en El Poblado para compartir y disfrutar

Comida del restaurante Pato Pékin Suministrado

El espacio está distribuido en dos niveles y ofrece distintos ambientes. En el primer piso se vive la experiencia gastronómica principal, mientras que el segundo cambia la atmósfera en la noche con música y un ambiente más dinámico. También cuenta con una sala privada para quienes buscan algo más exclusivo.

La carta está pensada para compartir, lo que convierte la visita en un plan social por excelencia. La idea es probar varias preparaciones y dejarse sorprender por combinaciones que mezclan tradición asiática con productos locales de alta calidad.



Coctelería inspirada en sabores asiáticos para completar la experiencia

El recorrido no termina en los platos. La coctelería, inspirada en botánicos y sabores asiáticos, integra tés, frutas y notas cítricas y herbales que acompañan cada preparación. Las bebidas no son un complemento secundario, sino parte esencial del plan.

Durante sus primeros meses de operación, la acogida superó las expectativas iniciales y proyecta recibir más de 5.000 comensales mensuales. Para el turista que visita Medellín y quiere sumar una experiencia distinta a su itinerario, este restaurante se perfila como una parada recomendada en la agenda gastronómica de la capital paisa.