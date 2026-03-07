En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Ángel Barajas gana oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Bakú

Ángel Barajas gana oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Bakú

El cucuteño Ángel Barajas ganó la medalla de oro en barras paralelas en Bakú. El colombiano volverá a competir mañana en barras fijas, donde competirá por otra presea.

