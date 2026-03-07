Ángel Barajas gana oro en barras paralelas en la Copa Mundo de Bakú

El cucuteño Ángel Barajas ganó la medalla de oro en la prueba de barras paralelas en la Copa Mundo por aparatos de gimnasia artística. Barajas obtuvo esta medalla en Bakú, capital de Azerbaiyán. Esta no es la única presea que podría traer a Colombia el atleta: mañana volverá a competir por una medalla en la categoría de barras fijas.



Otra medalla para Ángel Barajas

Barajas fue primero con un puntaje de 14.600. El japonés Wataru Tanigawa logró la plata con 14.200 y el australiano Jesse Moore obtuvo el bronce con 14.000.

El resultado de Ángel Barajas en Bakú confirma el buen momento deportivo que atraviesa el gimnasta cucuteño. Ganar el oro en barras paralelas en un circuito de Copa del Mundo, frente a competidores de alto nivel internacional, refleja la solidez de su ejecución y la dificultad de su rutina, además del proceso de trabajo que ha consolidado en los últimos años dentro de la gimnasia artística colombiana.



¿Cuándo competirá en barras fijas?

Mañana, Barajas competirá de nuevo, esta vez en barras fijas, donde tiene posibilidades de ganar otra medalla. Para clasificar a la siguiente etapa, Barajas fue calificado con un puntaje de 14.633: obtuvo 6.5 en dificultad y 8.133 en ejecución. Esto le permitió inscribirse segundo en la clasificación. De primero clasificó el taiwanés Tang Chia-Hung, con un puntaje de 14.800.

Barajas suma este oro a su palmarés en el circuito de Copa del Mundo. En 2024 ganó preseas en Bakú y en El Cairo. El año pasado logró dos platas en París y esta medalla es la segunda del año; la primera fue en Cottbus, Alemania. Además, en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, Barajas ganó plata. Jossimar Calvo está en Bakú acompañando a Barajas.

