Barranquilla decretó ley seca para este fin de semana de elecciones legislativas

Desde las 6:00 de la tarde de este sábado hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo se llevará a cabo en Barranquilla una ley seca que impedirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes, de acuerdo al Decreto No. 0123 de 2026 firmado por el alcalde Alejandro Char.

“Objeto de la Ley Seca. El presente decreto tiene por objeto adoptar medidas de restricción a la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en la jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de preservar el orden público, garantizar la convivencia ciudadana y asegurar el normal desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y de las Consultas Internas e Interpartidistas programadas para el día 8 de marzo de 2026, así como Decreto No. 0123 de 2026 por medio del cual se prohíbe y restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes (ley seca) en el distrito de Barranquilla con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y de Presidencia y vicepresidencia de la República (primera vuelta) de 2026”, se puede leer en el documento que advierte que habrá multa general tipo 4 y la suspensión temporal de la actividad económica para las personas o establecimiento de desobedezcan.

Esta es una de las medidas que se tienen previstas para el desarrollo de las elecciones legislativas de este domingo, las cuales también estarán custodiadas por la Policía y más de 25 personas del equipo de convivencia de la Gobernación del Atlántico.

Ley seca / imagen de referencia. Foto: Freepik

“Vamos a estar en todos los puntos de votación. Tendremos sobrevuelos tanto en el área metropolitana como en el resto del departamento gracias a la fuerza aérea y en el área metropolitana con el Halcón de la Policía. Estamos trabajando duro en todos los puntos. Sabemos que en el área metropolitana se mueve casi el 90% de la población y es donde va a haber mucha más focalidad en materia de seguridad”, indicó José Antonio Luque, secretario del Interior departamental.



Para estas elecciones en el Atlántico se han llevado a cabo 17 reuniones de comités electorales, cuatro consejos de seguridad y una mesa interinstitucional.

Del mismo modo, el gobernador Eduardo Verano ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permitan capturas relacionadas con delitos electorales.



Vigilancia preventiva

Con el objetivo de velar por la promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de las urnas, la Personería Distrital de Barranquilla anunció que desplegará su equipo de delegados y funcionarios en distintos puestos de votación de la ciudad, para garantizar este domingo que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, orden y plenas garantías.

Afirmó el Personero Distrital, Miguel Ángel Alzate, que espera unas “elecciones limpias y seguras”, por lo que también habrá funcionarios en los puntos de llegada del material electoral establecido por la Registraduría, para verificar el buen manejo y custodia de los votos a escrutar.

Publicidad

El anuncio de la vigilancia preventiva también fue acompañado por un llamado para la ciudadanía, a que participen de la jornada de manera pacífica y responsable.

El Censo Electoral de Barranquilla es de 1.191.452. Estarán habilitadas 44 zonas que equivalen a 164 puestos de votación, 3.648 mesas y 26.640 jurados votación, incluído el 30% de remanente.