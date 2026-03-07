En vivo
Barranquilla decretó ley seca para este fin de semana de elecciones legislativas

Barranquilla decretó ley seca para este fin de semana de elecciones legislativas

La medida se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo. De no cumplirla, habrá sanciones para los implicados.

