Más de 4.000 policías garantizarán seguridad de jornada electoral en Medellín y el Valle de Aburrá

A menos de 24 horas para la apertura de las urnas de cara a las elecciones legislativas, la Fuerza Pública reiteró su compromiso con la jornada y aseguró que ya está desplegado todo el Plan Democracia para garantizar la seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó el despliegue de más de cuatro mil hombres de diferentes especialidades en toda la subregión para prevenir y actuar ante cualquier tipo de delito, en especial los de carácter electoral.

De igual manera, Bello aseguró que han prestado el debido acompañamiento y custodia para el envío y llegada del material electoral a 110 municipios del departamento desde la bodega adecuada por la Registraduría en el municipio de Itagüí.

"Desde allí salió todo el material, a más de ciento diez municipios del departamento de Antioquia, y nosotros hemos custodiado para que ese material llegue a cada municipio", aseguró el uniformado.



En Antioquia ya se han identificado al menos 14 municipios con riesgos electorales por factores asociados al orden público, principalmente por la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en zonas como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Entre ellos se encuentran: San Andrés de Cuerquia, Andes, San Roque, Cisneros, Amalfi, Cáceres, Briceño, Yarumal, Yondó, El Bagre, Ituango, Remedios, Segovia, Tarazá.